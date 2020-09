FOTO:Rogličevi ne tekmujejo le z Ineosom, temveč tudi z Ajaxom

Ekipa Jumbo Visma je ta čas prva kolesarska sila na svetu. O tem, kako je na to vplival prihod Primoža Rogliča, zgovorno priča dejstvo, da je bila nizozemska zasedba leta 2015 na repu moštev svetovne serije, zdaj pa z osredotočenostjo in avtoriteto 30-letnega Kisovčana, ki se ji je kot anonimnež v svetu visokega profesionalizma pridružil leta 2016, vsem drugim v karavani narekuje tempo.Tu pa se ne ustavljajo ambicije ekipe, ki s kolesarskega prestola izriva nesporno kraljico zadnjega desetletja, ekipo Ineos, ki je pod sedanjim in nekdanjim imenom Sky v zadnjih osmih letih osvojila sedem zmag na Touru.»Želimo si premagati tudi ...