FOTO:Rok Vihar: »Ne vem, koliko predstav igram trenutno.«  

Ne le to, je tudi član zasedbe, ki v kranjskem gledališču že skoraj 20 let nastopa s predstavo Županova Micka. Romantične serije, ki jih je občinstvo odlično sprejelo, pa imajo protiutež na gledališkem odru: v drugi polovici januarja ga bomo spet lahko videli v Ibsenovi predstavi Gospa z morja, o ustvarjanju katere govori z velikim navdušenjem. Ob naštevanju vsega, kar je počel v zadnjem času, tudi snemanja filmov, se mu podatki zapletajo … veliko je bilo. »Ko se bom ustavil, bom videl, ali nisem izgorel,« se sproščeno zasmeji.Menda se vam je po igrano-dokumentarnem filmu o Ivanu Cankarju, ki ga je publika prvič videla ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.