Romi smo samo orodje predvolilnega političnega obračunavanja

Najbolj znani predstavnik Romov v Sloveniji je Jožek Horvat Muc (letnik 1965), med drugim dolgoletni predsednik njihove največje organizacije Zveze Romov Slovenije in predsednik Sveta romske skupnosti v Republiki Sloveniji, prek katerega z Romi sodeluje slovenska vlada. V zadnjih letih, posebno od konca oktobra, ko je zaradi udarcev domnevno romskega nasilneža v Novem mestu umrl Aleš Šutar, so se odnosi med Romi in večinskimi prebivalci predvsem na jugovzhodu Slovenije zaostrili do skrajnosti.

S Horvatom smo se pogovarjali o Romih v Sloveniji, o kriminalu, ki je med njimi domnevno zelo razširjen, in tako imenovanem Šutarjevem zakonu, s katerimi namerava aktualna vlada na hitro rešiti vse, kar so njene predhodnice vse manj uspešno pometale pod preprogo.