Pisanje je čudovito preživljanje prostega časa

Prvi roman se je dogajal v vaškem okolju in med ljudmi, s katerimi je odraščala, tokrat se je Pia Prezelj podala daleč stran od doma.

Pri založbi Goga je izšel drugi roman Delove novinarke Pie Prezelj Bili smo trije. Zgodba o fotografinji Olgi, ki na otoku, ki ga spodjeda morje, s polbratom Theom, za katerega je izvedela pred kratkim, in ovčerejcem Jakobom kot mozaik sestavlja svojo zgodbo, je poetičen roman o izgubi in iskanju doma. Pa tudi o preteklosti, ki ji nikoli ne moremo zares uiti. Veliko pisateljev govori o prekletstvu drugega romana, o pritiskih in pričakovanju, s katerimi se srečujejo po uspešnem prvencu. Vaš prvenec Težka voda je bil med finalisti za kresnika, ste čutili ta pritisk? Sem, v prvi vrsti do sebe. Zavoljo romana sem se odpravila na dve pisateljski rezidenci – prva je bila neke jeseni na Literarisches Colloquium Berlin, kjer sem pisala zgolj zadnje štiri dni, pred tem pa sem sedela ob jezeru, za ...