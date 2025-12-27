Romana in Zvone Šeruga: Ko je kriza, drživa skupaj

Svetovna popotnika Romana in Zvone Šeruga sta v štirih desetletjih z motorjem prepotovala vse celine, le Evrope sta se nekako izogibala. Potem je udaril covid, in namesto da bi se na dveh kolesih odpravila v Indijo, sta začela novo poglavje in šla s hiško na kolesih odkrivat staro celino. Lotila sta se je na svoj način, potovala po stranskih poteh in vtise štirih let, 38 držav in 90.000 prevoženih kilometrov povezala v knjigi Brez voznega reda.

Ta ni ne potopis ne turistični vodnik, ampak privlačno branje, ob katerem bo mogoče še koga zamikalo, da se poda na pot. In tudi če ne, potovati je mogoče tudi doma s knjigo v roki. Romana, avtorica glavnih poglavij, jo je opremila tudi z namigi za branje in manj znane poti. Ognjeni krst sta preživela na Siciliji, na Norveškem doživela lepoto na steroidih, spoznala romantiko po nemško in v eni od balkanskih držav pustila košček srca. A to je le del njune zgodbe.