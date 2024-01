Romana Lesjak: Tudi predsedniku vlade povem tako, kot je

V članku preberite:

»Ko gledam posnetke, se kar ne morem načuditi, kaj vse smo naredili v teh petih mesecih in pol,« pravi županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. Avgusta lani, ko je Slovenija ječala pod pobesnelimi vodami, se ni ustrašila ničesar, ne podivjane narave, ne ovir in ne oblasti. Zahtevala je le možnost, da si ljudje za začetek pomagajo sami. Zaradi njene neomajne odločnosti in iskrene predanosti ljudem so jo Delovi bralci in uredništvo izbrali za Delovo osebnost leta 2023. Njen življenjski moto je, da nikoli ne smeš odnehati. Pokonci jo je držal v tistih avgustovih dneh in tudi zdaj, ko zahteva, naj bo sanacija opravljena strokovno, da bodo Črnjani lahko spet mirno spali.