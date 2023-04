Romantika in beda ne moreta obstajati druga brez druge

V nadaljevanju preberite:

V izolski galeriji Salsaverde si je od minulega konca tedna mogoče ogledati razstavo Pocestnice dolgoletnega Delovega fotoreporterja Voranca Vogla. Redni prejemnik nagrad za novinarsko fotografijo in avtor desetih samostojnih razstav je za Nedelo strnil nekaj misli o konceptu Pocestnic, o razmerju med vizualno umetnostjo in besedilom ter o tem, zakaj ustvarjalni duh pogosto oživi takrat, ko bi si tega najmanj želeli. Večino fotografij je namreč posnel med dopustom, a jih na razstavi ne boste videli. Na ogled so namreč QR-kode, s katerimi dostopate do fotografij.