FOTO:Rosvita Pesek: Dvakrat na leto tudi jaz koga uničim v studiu

»Upam, da bo kaj pozitivnega iz koronske krize ostalo tudi za naprej,« pravi Rosvita Pesek, voditeljica večerne informativne oddaje Odmevi in eden najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov. V zadnjih mesecih je bilo zanjo gotovo dobrodošlo, da med vodenjem oddaje ni bila pod pritiskom odštevanja minut, pa tudi zasebno je čas dobro izkoristila, za spomine in za prihodnost. S partnerjem Mitjo Ferencem, profesorjem zgodovine na filozofski fakulteti in članom Prifarskih muzikantov, sta se namreč preselila, ta mesec pa jo kot mamo čaka zelo čustven dogodek: poroka njenega edinca Filipa.Desetletja izkušenj imate pred kamero, a najbrž ...