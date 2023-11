Rosvita Pesek: Kot da bi v temeljih demokratične ureditve korakali nazaj

V nadaljevanju preberite:

Pravi, da je televizija medij zvezd, in čeprav tega ne pove neposredno, je tudi sama gotovo ena izmed njih, kolikor je to v Sloveniji pač mogoče. Že od časov osamosvajanja je stalnica informativnega programa Televizije Slovenija, po desetletjih dela na njej ima seveda zelo izdelano mnenje, kakšna bi morala biti ureditev Radiotelevizije Slovenija. Naj jo ima rad ali ne, vsakdo prisluhne, kaj bo Rosvita Pesek (letnik 1965) zvečer izvrtala iz svojih gostov v Odmevih.

Odkar je vladno krmilo prevzela ekipa Roberta Goloba, se na RTVS dogaja marsikaj zanimivega. Na primer, spremenili so krovni zakon o RTVS. Kakšne se vam zdijo spremembe?

Veste, da sem bila proti zakonu. Zdelo se mi je, da ne prinaša depolitizacije, ampak samo politizacijo v drugo smer. Takšne »glajhšaltunge« [enoumja], kot smo jo imeli in zdaj očitno spet dobili, nisem pričakovala.

Glajhšaltunge v čem?

V politični orientaciji. V času, ko je svet RTV vodil pokojni Janez Kocijančič, sem bila mandat in pol tudi sama članica tega organa. Izvolili so me zaposleni. Svet RTV je skoraj tri desetletja v veliki meri odražal tudi politična razmerja v družbi. Večino je v glavnem imela tako imenovana levica oziroma, da ne delam komu krivice, posamezniki po volji levice. Vendar je tudi tako imenovana desnica dobila priložnost, da vodi svet RTVS. V zadnjem času, pred nedavno spremembo zakona, je imel desni pol izrazito večino, kot še nikoli doslej. Zdaj jo ima pa levi. Prek skrbno izbrane civilne družbe.