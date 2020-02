Roza in srečni

Bil je prijeten dan, malo sončka, malo oblačkov, zatišje pred napovedanim dobesednim viharjem in ni veliko, morda 35 krajev v Sloveniji, kjer bi si tisti hip želel biti bolj kot na Bledu. A bil sem tam.In mimo prijaznega varnostnika padel v gručo ljudi, ki so po odbitosti krepko presegli po mojih merilih doslej vodilne planiške navijače. Le da so bili blejski trezni. Vsaj zdeli so se. Morda omotični od športne sreče. Volnene kape na glavah, tudi kakšna kučma, dokolenske bunde, plašči, obute skibucke, če veste, kaj je to. Poleg obraza so imeli na zraku le del nog, tam okoli kolen. Ne glede na raso, se mi zdi, so imeli ...