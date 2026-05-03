Rumeno majico bi zamenjala za zdravje mladih športnic

Četudi je Tadej Pogačar na spomeniku po Flandriji in dirki Liège-Bastogne-Liège dosegel velike samostojne zmage, ni bil edini, ki mu je to uspelo. Pri dekletih je namreč v podobnem, morda celo večjem slogu slavila nizozemska zvezdnica Demi Vollering, ena izmed najboljših kolesark zadnjih let, ki je letos videti vrhunsko pripravljena. Članica francoske ekipe FDJ-Suez je minulo nedeljo že tretjič slavila na »stari dami«, obenem pa je na svoji športni poti dobila dirko po Flandriji, dvakrat je bila najboljša na Valonski puščici in Strade Bianche, zagotovo pa je najbolj ponosna na uspeh z dirke po Franciji leta 2023.