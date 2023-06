Ruska agresija povečuje arzenal za množično uničevanje

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko Nato in Rusija rožljata s tanki in letali, ki jih imajo menda pripravljene za boj v Ukrajini, v ozadju poteka potencialno še bolj nevarna oboroževalna tekma. Stockholmski mednarodni mirovni raziskovalni inštitut (Sipri) je namreč objavil, da se je od začetka lanskega do začetka letošnjega leta število aktivnih jedrskih bojnih glav povečalo za 86. Največ, 60, jih je v svoj arzenal dodala Kitajska.

Daleč največ jedrskega arzenala sicer premoreta Rusija in ZDA. Ruskih 4489 in ameriških 3708 bojnih konic predstavlja kar 85 odstotkov vsega uporabnega jedrskega orožja na svetu. Čeprav ni povsem jasno, koliko konic ima v resnici Kitajska, velja ocena 410 za dokaj zanesljivo, glede na to, da jih ima letos 60 več kot lani, pa še vedno širi svoj jedrski program.