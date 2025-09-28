Ljubljana v srcu vohunske vojne

V nadaljevanju preberite:

Preiskovalna novinarja Drew Hinshaw in Joe Parkinson Wall Street Journala sta se v finale letošnjega izbora za Pulitzerjevo nagrado uvrstila s poročanjem o tem, kako je ruska vlada na Zahod namestila svoje tajne agente, kako jih je ameriška CIA izsledila in kako je Rusija z ugrabitvijo ameriških državljanov, zaprtih na podlagi lažnih ali izmišljenih obtožb, ZDA prisilila, da igrajo igro Vladimirja Putina. Ključna poglavja vohunske drame, ki se je končala z največjo izmenjavo zajetih talcev po koncu hladne vojne, so se odigrala v Ljubljani. Hinshaw in Parkinson sta zgodbo ovekovečila v knjigi Swap (Zamenjava). Želita si, da bi nekoč izšla tudi v slovenskem jeziku. Nedavno sta se mudila v Ljubljani, kamor sta svojim sogovornikom in prijateljem v zahvalo za sodelovanje pri opisovanju skrivne vohunske vojne med ZDA in Rusijo prinesla darila, izvod svoje najnovejše knjige Swap.

Kakšna je vloga Slovenije v zgodbi, vredni Jamesa Bonda?