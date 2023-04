Ruske elite in ljudstvo živijo v vzporednih svetovih

V nadaljevanju preberite:

Retorika ruskih politikov spominja na hladno vojno. Zahod ima samo en cilj – razkosati in ponižati Rusijo. Zato je treba zategniti pas, stisniti zobe in po novem še oditi na fronto. Nič nenavadnega niso niti grožnje z jedrskim orožjem. Ruski politiki kar tekmujejo v tem, kdo bo večji domoljub in kdo bo bolj kreativno užalil sovražnika. S tem so se spravili v neroden položaj, saj morajo pred ljudstvom skrivati svoje nepremičnine na tej ali oni mondeni lokaciji in dejstvo, da ruske univerze za njihove potomce niso dovolj dobre.