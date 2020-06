»S fantom uživava biti eno z naravo«

Je slovenska ambasadorka plesa, nekdanja svetovna prvakinja, koreografinja, po taktih katere plešejo največje svetovne zvezde, in svetovno znana plesna pedagoginja. Pravi, da v ZDA najbolj pogreša mamino in babičino kuho, karantena pa ji je prišla kar prav: končno lahko malo zadiha, se posveti ljubezni in urejanju doma.Običajno ste poslovno »razprodani« leto vnaprej. Kaj pa zdaj, sredi pandemije koronavirusa? Kaj se dogaja z zabavno industrijo v Los Angelesu? Tudi tam vse stoji, kot v Sloveniji?Na žalost stoji še mnogo bolj kot v Sloveniji. Kalifornija je za zdaj še v fazi 2, tako da plesne šole, produkcijske hiše in ...