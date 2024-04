S klobukom si vedno tudi malo gospoda

V nadaljevanju preberite:

Matjaž Rešek je v škofjeloškem Šeširju delal šestnajst let, bil priča stečaju, nato pa šel na svoje. Slabo desetletje pozneje je živ vztrajajoči dokaz, da klobučarstvo kot obrt na naših tleh izumira, industrije pa tako nimamo. Ko izdeluje klobuk, ima mojster vedno pred očmi podobo naročnika ali naročnice. Govorila sva o standardnih in posebnih glavah, obritih in lasatih ter o tem, kdo ima večje težave pri izbiri pokrivala, ki si ga lahko nadenemo tako za k maši kot za kidanje snega.