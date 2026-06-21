  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nedelo

    S knjigo pod borovci

    Poletno branje prinaša deseterico stilsko mešanih knjig.
    Branje na dopustu je popoln pobeg od vsakdana, saj ponuja sprostitev in odpira obzorja. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Branje na dopustu je popoln pobeg od vsakdana, saj ponuja sprostitev in odpira obzorja. FOTO: Shutterstock
    Zdenko Matoz
    21. 6. 2026 | 19:00
    21. 6. 2026 | 19:50
    9:26
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Marie Force: Nekaj je v zraku
    Nekaj je v zraku
    Nekaj je v zraku

    Ameriška pisateljica ljubezenskih romanov je napisala nekoliko temačnejšo zgodbo. Po spolnem napadu mora biti tiho, saj je mestece zelo povezano. Pritiskali so nanjo, da mora molčati, čeprav je vse v njej temu nasprotovalo. Nekoč je verjela, da bo v vsaki situaciji znala ravnati prav. V tem in še marsičem se je presneto motila. To, kar je videla, in to, kako so z žrtvijo ravnali prijatelji in sošolci, ki jih je poznala vse življenje, jo je uničilo. Vse od takrat jo je razžirala slaba vest, tudi po tem, ko se je preselila daleč stran od mesteca, v katerem je odraščala. Štirinajst let pozneje je izvedela, da fant, ki je zagrešil ta nepopisni zločin, kandidira za kongresnika, in nekaj v njej se je zlomilo. Nazadnje je le prijavila, kar je videla na tisti davni zabavi. Za vse vpletene je nastal pekel.

    Iztok Bončina: Sredozemska Slovenija
    Sredozemska Slovenija
    Sredozemska Slovenija

    Predlogov za izlete ni nikoli premalo. Čeprav smo mnogi prepričani, da Slovenijo dobro poznamo, nas šele knjige, kot je ta, opomnijo, da so še vedno kotički, kamor naša noga ni stopila. Sredozemska Slovenija fotoreporterja, profesorja umetnostne zgodovine in turističnega vodiča Iztoka Bončine bralca s čudovitimi fotografijami popelje skozi Vipavsko dolino, Goriška brda, Kras, slovensko Istro in Brkine. Opremljena je z zemljevidi, ključnimi podatki in predlogi za eno- in dvodnevne izlete, ki vključujejo sprehode med vinogradi, kolesarske poti, raziskovanje jam in obalnih krajev. Vodnik je namenjen vsem, ki želijo pokrajino raziskovati nekoliko bolj poglobljeno, a hkrati sproščeno, ter odkrivati njeno pestrost v lastnem ritmu.

    Jane Lythell: Njen bivši
    Njen bivši
    Njen bivši

    V tem psihološkem trilerju se Holly nasmehne sreča, ko nepričakovano podeduje veliko viktorijansko hišo, imenovano Penumbra. Ker je ta v precej slabem stanju, pod svojo streho povabi tri nekdanje fante, da bi ji s skupnimi močmi povrnili nekdanji sijaj. Začetno navdušenje začnejo kmalu kaziti napeto ozračje, tekmovalnost in prezir, povrhu pa Holly začnejo mučiti glavoboli, slabost in omotica. Vse bolj jo navdaja slutnja, da se je hiša zarotila proti njej. Britanska avtorica Jane Lythell je petnajst let delala kot televizijska producentka in bila diplomatka, preden se je povsem posvetila pisanju. Njeni prvi knjigi, psihološka trilerja The Lie of You in After the Storm, sta bili uspešnici po izboru časopisa USA Today, Woman of the Hour in Behind Her Back pa se dogajata v vročičnem svetu dnevne televizije.

    Janko Valjavec: Sovražnica
    Sovražnica
    Sovražnica

    Valjavec je eden najbolj plodnih domačih pisateljev, ki je napisal že skoraj trideset kriminalk. V njih se zgodbe loteva s humorjem in cinizmom, ki ju spretno vpleta v napeto dogajanje. V ospredje postavlja vsakdanje ljudi, ki se srečujejo s tegobami pogosto nehvaležnega in krivičnega življenja. A v vsem slabem je tudi kaj dobrega in tako je tudi v njegovem novem romanu Sovražnica. Tonja Ogris je življenje posvetila maščevanju nekdanjemu fantu in ženski, s katero jo je prevaral. Nato je naredila napako, saj je skušala tekmico ubiti. Zločin preiskuje inšpektor Rihard Tisnikar, ki ga dogodki močno presenetijo.

    Borut Hafner: Nula – nula – nula
    Nula – nula – nula
    Nula – nula – nula

    Če je bilo na kupu dovolj moških, so svojčas na vsaki zabavi začeli pripovedovati zgode in nezgode iz služenja v Jugoslovanski ljudski armadi. To so bile zgodbe, ki bi jih bilo vredno ovekovečiti v kakšnem stripu Alana Forda. Da absurdi SMB – sivomaslinaste boje ne bi poniknili v pozabo, jih je Hafner skušal povzeti za nas. Glede na univerzalnost nesmislov v JLA bo vsak nekdanji nabornik našel kaj, kar se je zgodilo tudi njemu. V vsaki vojski je kak Švejk in v JLA nas je bilo veliko, ki smo le želeli preživeti sistem, ne da bi pri tem izgubili sebe.

    Geraint Thomas: Prosto po G-ju
    Prosto po G-ju
    Prosto po G-ju

    Sloviti britanski kolesar v avtobiografskem delu piše o dirkah, padcih in rumeni majici ter preobrazbi kolesarstva v Veliki Britaniji. Geraint Thomas ni bil nikoli najglasnejši zvezdnik v karavani. Mita ni zgradil z velikimi besedami, temveč z delom, vztrajnostjo in izjemno sposobnostjo, da se vedno znova pobere. V avtobiografiji odkrito in brez olepševanja pripoveduje o poti od odraščanja v Cardiffu do največjih zmag v svetovnem kolesarstvu, o zlatih olimpijskih medaljah in neizprosnem življenju v profesionalnem pelotonu, o padcih, bolečini, dvomih in nepozabnem trenutku, ko je leta 2018 osvojil dirko po Franciji.

    Domen Kodrič: Južni Viking
    Južni Viking
    Južni Viking

    Čeprav je srednji vek pogosto zavit v tančico skrivnosti, se zgodovinarji strinjajo, da Vikingi v 9. stoletju niso zgolj napadali in plenili obalnih mest med severno Afriko in Italijo, ampak so v Sredozemlju tudi trgovali in se kasneje tam celo naselili. Znana sta njihov pogum in globoka predanost bogovom v Asgardu, ki z Odinom, Thorom, Frejo in Lokijem na čelu krojijo usodo posameznikov in narodov. Roman Južni Viking preplete zgodovinsko resničnost in skandinavsko mitologijo v fantastično sago, v kateri se Bjorn Železnoboki spopade s človeškimi in nadnaravnimi nasprotniki. Avtor se poigra z mislijo, da so Vikingi pripluli v severni Jadran in se odpravili po naših krajih ...

    Ruth Irons: Popolna gostja
    Popolna gostja
    Popolna gostja

    Vsi poznamo take – ljudi, ki pač ne spadajo zraven. Dinah Marshall je taka in tega se zaveda. Potem ko ena od prijateljic odpove, jo ženske, s katerimi se je družila na fakulteti, povabijo na oddih v luksuzno počitniško hišo. A vrzel med njimi se je v vsem tem času poglobila in Dinah se boleče zaveda dejstva, da je edina brez denarja, kariere, moža in otrok. Da bi ublažila občutek izločenosti, začne vohljati po hiši in se navduši nad lastnikoma, Sarah in Isaacom Riversom. Ko Isaac v ekskluzivnem klubu spozna Diano Malone, jo predstavi ženi in prijateljema in hitro jo sprejmejo medse. Zdi pa se, da se nekoliko preveč trudi. Ko njeno vedenje sproži vprašanja, ena od novih znank posumi, da Diana ni oseba, za katero se izdaja. Za Diano oziroma Dinah to pomeni katastrofo. Garala je, da se je vključila v družbo, sumničenje pa ogrozi vse, za kar si je prizadevala.

    Luka Poklukar: Dolores VanTisen
    Dolores VanTisen
    Dolores VanTisen

    Psihološki triler pripoveduje o človeku, ki se po nenadni izgubi spomina znajde sredi preiskave, katere teža presega vse, kar je bil pripravljen nositi. Medtem ko skuša razumeti, kaj se mu je zgodilo, začne odkrivati povezave med lastno preteklostjo, institucionalnimi skrivnostmi in družinsko dediščino, ki sega dlje, kot si je predstavljal. Zgodba prepleta kriminalno dogajanje z razpadom identitete ter odpira vprašanja spomina, resnice in odgovornosti. Ko se meja med realnostjo in zaznavo začne lomiti, postane jasno, da iskanje resnice ni le zunanja preiskava, temveč tudi potovanje v globine lastnega jaza. To ni roman, ki bralca privablja z instantnimi preobrati, napetost raste iz vprašanja, kaj se zgodi, ko človek ne more več zaupati svojemu spominu.

    Ethel Lina White: Skrivnost voščenih lutk
    Skrivnost voščenih lutk
    Skrivnost voščenih lutk

    Na obrobju zaspanega mesteca Riverpool stoji muzej voščenih lutk, v katerem je v skrivnostnih okoliščinah umrlo več ljudi. Muzej pritegne mlado novinarko, ki sklene raziskati, kaj se resnično skriva za nenavadnimi prigodami. Odloči se prenočiti v muzeju. Ure minevajo. Zavita v temo in obdana z grotesknimi podobami začuti, kako jo prsti groze vse bolj stiskajo. Zdi se, da se lutke zelo počasi prebujajo ... Ethel Lina White velja za eno najboljših angleških pisateljic psiholoških trilerjev in kriminalnih romanov 20. stoletja. Bila je sodobnica Agathe Christie. V slovenščino sta prevedeni še kriminalki Korak v neznano in V precepu. Zadnjo je na filmskem platnu uprizoril Alfred Hitchcock v filmu Dama, ki izginja, nedavno pa so njena dela ponovno zaživela v obliki BBC-jevih televizijskih serij.

    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Naliv v Ljubljani je zalil podvoze in povzročil prometni kaos

    V pasu od Tržiča prek Ljubljane in osrednje Slovenije do Loškega Potoka je padlo 50 litrov dežja na kvadratni meter, letošnji rekord strel, skoraj 15 tisoč.
    20. 6. 2026 | 17:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Dončić tudi v Stožicah osupnil s cestno raketo s 1000 konji (FOTO)

    Luka Dončić se je na sponzorski dogodek v Stožice pripeljal z avtomobilom Brabus Rocket, ki ima kar 1000 konjev.
    Nejc Grilc 21. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Gregor Golobič: »To so sekte«

    Golobič je za N1 razkril tudi, da je Robertu Golobu v preteklosti svetoval glede zakonodajnih rešitev.
    20. 6. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Vračanje v jugoslovanski kadrovski model

    Nekateri delodajalci se zdaj vračajo k jugoslovanskemu modelu, ki smo ga pred desetletji že imeli. Gradijo, kupujejo ali najemajo stanovanja za svoje kadre.
    Maja Grgič 20. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

    Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
    17. 6. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

    Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
    18. 6. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    KULTURA

    Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

    Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    11. 6. 2026 | 14:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Izobraževanje in trg dela

    Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

    Sodelovanje z gospodarstvom omogoča boljšo usklajenost šolskih kurikulov z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev.
    Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    86 odstotkov podjetij ne pozna svojih zaposlenih

    Napredovanja krepijo pripadnost in motivacijo, z zaposlovanjem zunanjih strokovnjakov pa podjetje hitro dobi želena znanja in nove izkušnje.
    Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri

    Kako energetika lovi mlade talente

    Več kot 80 odstotkov podjetij iz energetske panoge podatkih iz lanskoletne ankete Energetske zbornice sodeluje z izobraževalnimi ustanovami.
    Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Bolniške odsotnosti

    Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

    Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
    Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    poletno branjeromankriminalke

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    (VIDEO) Po skoku z mosta v Mostarju izginil pod vodo, med paniko rešen

    Neidentificiran moški, verjetno tujec, je preživel zahvaljujoč hitri reakciji članov kluba skakalcev in kluba kajakašev.
    21. 6. 2026 | 20:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trgi

    Geopolitično tveganje manjše, gospodarski pritiski ostajajo

    Memorandum med ZDA in Iranom je za finančne trge pomemben signal umirjanja geopolitičnih tveganj.
    21. 6. 2026 | 20:11
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Španci našli prvo žrtev na tem SP

    Mikel Oyarzabal glavni junak visoke zmage nad Savdsko Arabijo v Atlanti.
    Miha Šimnovec 21. 6. 2026 | 20:02
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Spektakel skupine Joker Out se je začel z vesoljnim potopom

    Karnevalsko darilo za rojstni dan so namenili 17.000 obiskovalcem.
    Zdenko Matoz 21. 6. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Slovo

    Umrla je pesnica in prevajalka Erika Vouk

    Njeno poezijo označujeta težnja h kultiviranju jezika in želja po osmišljanju sveta, temeljna značilnost njene izpovedi pa je miselna gibkost.
    21. 6. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Španci našli prvo žrtev na tem SP

    Mikel Oyarzabal glavni junak visoke zmage nad Savdsko Arabijo v Atlanti.
    Miha Šimnovec 21. 6. 2026 | 20:02
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Spektakel skupine Joker Out se je začel z vesoljnim potopom

    Karnevalsko darilo za rojstni dan so namenili 17.000 obiskovalcem.
    Zdenko Matoz 21. 6. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Slovo

    Umrla je pesnica in prevajalka Erika Vouk

    Njeno poezijo označujeta težnja h kultiviranju jezika in želja po osmišljanju sveta, temeljna značilnost njene izpovedi pa je miselna gibkost.
    21. 6. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

    Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
    16. 6. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

    Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
    16. 6. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Razno
    KULTURA

    Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

    Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

    Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
    15. 6. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

    Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GOSPODARSTVO

    Kaj zadržuje Slovenijo?

    Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

    Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    RAST

    Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

    Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
    16. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

    Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
    15. 6. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

    Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
    15. 6. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

    Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
    17. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

    Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
    16. 6. 2026 | 13:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo