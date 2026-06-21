S knjigo pod borovci

Marie Force: Nekaj je v zraku Nekaj je v zraku

Ameriška pisateljica ljubezenskih romanov je napisala nekoliko temačnejšo zgodbo. Po spolnem napadu mora biti tiho, saj je mestece zelo povezano. Pritiskali so nanjo, da mora molčati, čeprav je vse v njej temu nasprotovalo. Nekoč je verjela, da bo v vsaki situaciji znala ravnati prav. V tem in še marsičem se je presneto motila. To, kar je videla, in to, kako so z žrtvijo ravnali prijatelji in sošolci, ki jih je poznala vse življenje, jo je uničilo. Vse od takrat jo je razžirala slaba vest, tudi po tem, ko se je preselila daleč stran od mesteca, v katerem je odraščala. Štirinajst let pozneje je izvedela, da fant, ki je zagrešil ta nepopisni zločin, kandidira za kongresnika, in nekaj v njej se je zlomilo. Nazadnje je le prijavila, kar je videla na tisti davni zabavi. Za vse vpletene je nastal pekel.

Iztok Bončina: Sredozemska Slovenija Sredozemska Slovenija

Predlogov za izlete ni nikoli premalo. Čeprav smo mnogi prepričani, da Slovenijo dobro poznamo, nas šele knjige, kot je ta, opomnijo, da so še vedno kotički, kamor naša noga ni stopila. Sredozemska Slovenija fotoreporterja, profesorja umetnostne zgodovine in turističnega vodiča Iztoka Bončine bralca s čudovitimi fotografijami popelje skozi Vipavsko dolino, Goriška brda, Kras, slovensko Istro in Brkine. Opremljena je z zemljevidi, ključnimi podatki in predlogi za eno- in dvodnevne izlete, ki vključujejo sprehode med vinogradi, kolesarske poti, raziskovanje jam in obalnih krajev. Vodnik je namenjen vsem, ki želijo pokrajino raziskovati nekoliko bolj poglobljeno, a hkrati sproščeno, ter odkrivati njeno pestrost v lastnem ritmu.

Jane Lythell: Njen bivši Njen bivši

V tem psihološkem trilerju se Holly nasmehne sreča, ko nepričakovano podeduje veliko viktorijansko hišo, imenovano Penumbra. Ker je ta v precej slabem stanju, pod svojo streho povabi tri nekdanje fante, da bi ji s skupnimi močmi povrnili nekdanji sijaj. Začetno navdušenje začnejo kmalu kaziti napeto ozračje, tekmovalnost in prezir, povrhu pa Holly začnejo mučiti glavoboli, slabost in omotica. Vse bolj jo navdaja slutnja, da se je hiša zarotila proti njej. Britanska avtorica Jane Lythell je petnajst let delala kot televizijska producentka in bila diplomatka, preden se je povsem posvetila pisanju. Njeni prvi knjigi, psihološka trilerja The Lie of You in After the Storm, sta bili uspešnici po izboru časopisa USA Today, Woman of the Hour in Behind Her Back pa se dogajata v vročičnem svetu dnevne televizije.

Janko Valjavec: Sovražnica Sovražnica

Valjavec je eden najbolj plodnih domačih pisateljev, ki je napisal že skoraj trideset kriminalk. V njih se zgodbe loteva s humorjem in cinizmom, ki ju spretno vpleta v napeto dogajanje. V ospredje postavlja vsakdanje ljudi, ki se srečujejo s tegobami pogosto nehvaležnega in krivičnega življenja. A v vsem slabem je tudi kaj dobrega in tako je tudi v njegovem novem romanu Sovražnica. Tonja Ogris je življenje posvetila maščevanju nekdanjemu fantu in ženski, s katero jo je prevaral. Nato je naredila napako, saj je skušala tekmico ubiti. Zločin preiskuje inšpektor Rihard Tisnikar, ki ga dogodki močno presenetijo.

Borut Hafner: Nula – nula – nula Nula – nula – nula

Če je bilo na kupu dovolj moških, so svojčas na vsaki zabavi začeli pripovedovati zgode in nezgode iz služenja v Jugoslovanski ljudski armadi. To so bile zgodbe, ki bi jih bilo vredno ovekovečiti v kakšnem stripu Alana Forda. Da absurdi SMB – sivomaslinaste boje ne bi poniknili v pozabo, jih je Hafner skušal povzeti za nas. Glede na univerzalnost nesmislov v JLA bo vsak nekdanji nabornik našel kaj, kar se je zgodilo tudi njemu. V vsaki vojski je kak Švejk in v JLA nas je bilo veliko, ki smo le želeli preživeti sistem, ne da bi pri tem izgubili sebe.

Geraint Thomas: Prosto po G-ju Prosto po G-ju

Sloviti britanski kolesar v avtobiografskem delu piše o dirkah, padcih in rumeni majici ter preobrazbi kolesarstva v Veliki Britaniji. Geraint Thomas ni bil nikoli najglasnejši zvezdnik v karavani. Mita ni zgradil z velikimi besedami, temveč z delom, vztrajnostjo in izjemno sposobnostjo, da se vedno znova pobere. V avtobiografiji odkrito in brez olepševanja pripoveduje o poti od odraščanja v Cardiffu do največjih zmag v svetovnem kolesarstvu, o zlatih olimpijskih medaljah in neizprosnem življenju v profesionalnem pelotonu, o padcih, bolečini, dvomih in nepozabnem trenutku, ko je leta 2018 osvojil dirko po Franciji.

Domen Kodrič: Južni Viking Južni Viking

Čeprav je srednji vek pogosto zavit v tančico skrivnosti, se zgodovinarji strinjajo, da Vikingi v 9. stoletju niso zgolj napadali in plenili obalnih mest med severno Afriko in Italijo, ampak so v Sredozemlju tudi trgovali in se kasneje tam celo naselili. Znana sta njihov pogum in globoka predanost bogovom v Asgardu, ki z Odinom, Thorom, Frejo in Lokijem na čelu krojijo usodo posameznikov in narodov. Roman Južni Viking preplete zgodovinsko resničnost in skandinavsko mitologijo v fantastično sago, v kateri se Bjorn Železnoboki spopade s človeškimi in nadnaravnimi nasprotniki. Avtor se poigra z mislijo, da so Vikingi pripluli v severni Jadran in se odpravili po naših krajih ...

Ruth Irons: Popolna gostja Popolna gostja

Vsi poznamo take – ljudi, ki pač ne spadajo zraven. Dinah Marshall je taka in tega se zaveda. Potem ko ena od prijateljic odpove, jo ženske, s katerimi se je družila na fakulteti, povabijo na oddih v luksuzno počitniško hišo. A vrzel med njimi se je v vsem tem času poglobila in Dinah se boleče zaveda dejstva, da je edina brez denarja, kariere, moža in otrok. Da bi ublažila občutek izločenosti, začne vohljati po hiši in se navduši nad lastnikoma, Sarah in Isaacom Riversom. Ko Isaac v ekskluzivnem klubu spozna Diano Malone, jo predstavi ženi in prijateljema in hitro jo sprejmejo medse. Zdi pa se, da se nekoliko preveč trudi. Ko njeno vedenje sproži vprašanja, ena od novih znank posumi, da Diana ni oseba, za katero se izdaja. Za Diano oziroma Dinah to pomeni katastrofo. Garala je, da se je vključila v družbo, sumničenje pa ogrozi vse, za kar si je prizadevala.

Luka Poklukar: Dolores VanTisen Dolores VanTisen

Psihološki triler pripoveduje o človeku, ki se po nenadni izgubi spomina znajde sredi preiskave, katere teža presega vse, kar je bil pripravljen nositi. Medtem ko skuša razumeti, kaj se mu je zgodilo, začne odkrivati povezave med lastno preteklostjo, institucionalnimi skrivnostmi in družinsko dediščino, ki sega dlje, kot si je predstavljal. Zgodba prepleta kriminalno dogajanje z razpadom identitete ter odpira vprašanja spomina, resnice in odgovornosti. Ko se meja med realnostjo in zaznavo začne lomiti, postane jasno, da iskanje resnice ni le zunanja preiskava, temveč tudi potovanje v globine lastnega jaza. To ni roman, ki bralca privablja z instantnimi preobrati, napetost raste iz vprašanja, kaj se zgodi, ko človek ne more več zaupati svojemu spominu.

Ethel Lina White: Skrivnost voščenih lutk Skrivnost voščenih lutk

Na obrobju zaspanega mesteca Riverpool stoji muzej voščenih lutk, v katerem je v skrivnostnih okoliščinah umrlo več ljudi. Muzej pritegne mlado novinarko, ki sklene raziskati, kaj se resnično skriva za nenavadnimi prigodami. Odloči se prenočiti v muzeju. Ure minevajo. Zavita v temo in obdana z grotesknimi podobami začuti, kako jo prsti groze vse bolj stiskajo. Zdi se, da se lutke zelo počasi prebujajo ... Ethel Lina White velja za eno najboljših angleških pisateljic psiholoških trilerjev in kriminalnih romanov 20. stoletja. Bila je sodobnica Agathe Christie. V slovenščino sta prevedeni še kriminalki Korak v neznano in V precepu. Zadnjo je na filmskem platnu uprizoril Alfred Hitchcock v filmu Dama, ki izginja, nedavno pa so njena dela ponovno zaživela v obliki BBC-jevih televizijskih serij.