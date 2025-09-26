S krova flotilje Grete Thunberg: Ne bomo se pustili ustrahovati vojnim zločincem

Konec avgusta je iz Barcelone in Genove odplulo okoli 40 manjših in srednje velikih bark z več sto aktivisti in ambiciozno nalogo: prebiti izraelsko kriminalno blokado Gaze ter izčrpanim in sestradanim prebivalcem palestinske enklave dostaviti humanitarno pomoč. Slabo vreme in tehnične težave so floto nekoliko razredčili, pa vendar je število bark naraščalo. Kakor da bi šlo za snežno kepo, so se jim priključevale nove ladje, najprej v Tuniziji, nato na Siciliji, prav tako jih je več krenilo iz grških pristanišč. V teh dneh je proti Gazi namenjenih približno petdeset plovil s predstavniki 44 držav, združenih v flotiljo Global Sumud, največjo takšno pomorsko humanitarno iniciativo doslej.

Španski odvetnik in politolog Rafael Borrego na krovu barke Jeannot III., ki pluje proti Gazi. FOTO: osebni arhiv

Člani flotilje ne marate govoriti o sebi, pa vseeno: kakšno je razpoloženje na krovu, kako se razpleta misija in koliko ladij še sestavlja floto po težavah z vremenom in napadih z droni v Tuniziji?

Izrael je v zadnjih 15 letih vse podobne miroljubne humanitarne poskuse zatrl. Da bo tako tudi tokrat, je mogoče razumeti iz napadov z droni, ki so flotiljo napadli sprva v Tuniziji, v začetku tedna pa tudi ob obalah Krete. Bolj ko se približujejo cilju, bolj narašča pritisk judovske države. Nekaj ur pred torkovim vnovičnim ustrahovanjem iz zraka je za Nedelo o misiji, načrtih in razmerah na morju spregovorilšpanski odvetnik in politolog, specializiran za človekove pravice in mednarodno pravo, ki proti Gazi pluje na barki Jeannot III.

Razpoloženje je zelo dobro, čeprav misija traja veliko dlje, kot smo pričakovali. Sprva smo načrtovali, da bomo prispeli 14. ali 15. septembra, zdaj pa je zamuda že precejšnja. Kljub temu so ljudje še vedno polni upanja in energije. Načrt je jasen: brez novih postankov moramo vsi skupaj pospešiti, da bomo čim prej dosegli Gazo. Nekatera plovila so imela težave že od začetka, druga pa jih imajo zdaj, zato smo žal izgubili več ladij. A še vedno nas je okoli petdeset, saj so se nam pridružila tudi plovila, ki so krenila iz Grčije.

Glavni cilj flotilje je ustvariti precedens in prebiti izraelsko blokado Gaze. Od leta 2010 je bilo približno 50 podobnih poskusov vzpostavitve humanitarne poti do Gaze po morju, a nobeden ni bil uspešen. Kaj vas torej napeljuje k razmišljanju, da bo tokrat drugače in da boste dosegli svoj cilj?

Vprašanje je zelo smiselno. Pri tej flotilji vidim predvsem dve veliki razliki. Prva je, da še nikoli prej ni skupaj plulo toliko bark. Res je, da je bilo tudi v preteklosti vključenih več sto aktivistov, vendar so bili zbrani na manjšem številu plovil, kar je olajšalo njihovo prestrezanje. Če je tristo ljudi na enem plovilu, je misijo preprosto ustaviti. Tokrat pa nas je približno 50 ladij, večinoma manjših, ki plujejo skupaj, kar je veliko večji logistični izziv za izraelsko vojsko. To bi jih lahko spodbudilo k razmisleku, ali ne bi bilo morda lažje, da nas pustijo mimo. Druga razlika pa je v trenutnem mednarodnem ugledu izraelske države. Mislim, da se vsi strinjamo, da še nikoli ni bil tako vprašljiv kot zdaj. Javna podoba Izraela je na tleh, zaradi česar je ta trenutek posebno neugoden za to, da bi nas napadli ali proti nam uporabili nasilje.

Ta misija je ideja, da lahko organizirano ljudstvo rešuje probleme. Je lepota skrbi za bolečino svojega soseda. Je jeza ob pogledu na otroke, ki umirajo od lakote, in občutek, da ne moreš ostati pasiven doma. Rafael Borrego

Pa vendar ne morete izključiti nevarnosti. Leta 2010 je, denimo, med izraelskim vdorom na ladjo Mavi Marmara umrlo deset aktivistov. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je izjavil, da vas bodo obravnavali kot »teroriste« in da vas v primeru aretacije ne čaka deportacija, temveč dolgotrajen pripor.

Iskreno povedano se ne oziramo preveč na izjave Ben-Gvira. Tudi če bi svoje načrte dejansko izvedel, nas ne skrbi, kaj bi nam lahko storili. Vsi tukaj smo prepričani o pravičnosti tega, kar počnemo, in tem, da nekdo to mora storiti. Ne bomo se pustili ustrahovati vojnim zločincem.

Flotilja je kolektivno dejanje, ki išče tudi kolektivni odziv. Menite, da bo, če vas bodo aretirali ali če bi se vam kaj zgodilo, to sprožilo odziv v Evropi ali drugod po svetu in da se bodo vlade oziroma evropske institucije znale ustrezno odzvati?

To je namen. Uspeh misije ni zgolj v dostavi pomoči, saj je ta pomoč simbolična in ne bi mogla bistveno nahraniti prebivalcev Gaze. Pravi uspeh je v tem, da spodbudimo države po svetu k ukrepanju: da usmerijo pozornost na Palestino, uvedejo gospodarske sankcije in embargo na orožje ter organizirajo obsežen konvoj humanitarne pomoči. Odzivi vlad, vsaj v Evropi, so mešani. Nekatere države bi bile očitno zadovoljne, če bi se naša akcija končala nesrečno. Vendar trenutno dogajanje spodbuja vlade, da podprejo misijo, saj prebivalstvo mnogih držav glasno izraža ogorčenje nad dogajanjem v Gazi, politični predstavniki pa se zavedajo, da bi jih ignoriranje te krize lahko drago stalo.

Če nam dovolijo priti do Gaze, bo to zaradi ljudskega pritiska proti genocidu, pravi Borrego. Foto Bruna Casas/Reuters

Kakšen odziv pričakujete od nacionalnih vlad in Bruslja glede na dosedanje izjave, če vas aretirajo oziroma proti vam uporabijo nasilje?

Za zdaj se ne zdi, da bi šla Evropska unija dlje od izjav ali objav na družbenih omrežjih. Povsod po celini je zaznati velik odpor do uvedbe sankcij ali kakršnihkoli ukrepov proti Izraelu, kar je še posebej nenavadno, če pomislimo, kako preprosto in hitro so leta 2022 ukrepali proti Rusiji. Mehanizmi obstajajo in jih znajo uporabiti, kadar jim ustreza, toda zdi se, da ima Izrael večjo moč, kot smo si mnogi predstavljali.

Eden od ciljev flotilje je prekinitev mednarodne sokrivde z Izraelom in njegovo genocidno strategijo. Bi lahko bila flotilja v tem smislu prelomnica po skoraj dveh letih vojne, več kot 60.000 mrtvih in uničujoči lakoti?

To je tisto, kar pričakujemo. Ne gre le za flotiljo, temveč za vse sočasne dogodke, kot so splošna stavka v Italiji, sankcije španske vlade, možna prekinitev pridružitvenega sporazuma Evropske unije z Izraelom. Flotilja lahko deluje kot katalizator ali kaplja čez rob, zaradi katere bodo ti procesi nepovratni. Če nas prestrežejo ali napadejo, bo to zaradi krutosti izraelske vojske. Če nam dovolijo priti do Gaze, bo to zaradi ljudskega pritiska proti genocidu.

Proti Gazi pluje okoli 50 manjših in srednje velikih bark s humanitarno pomočjo. FOTO: Stefanos Rapanis/Reuters

Sumud pomeni vztrajnost. Kakšen pomen ima ta beseda za vas v tem trenutku, ko se približujete Gazi?

Vztrajnost, še posebej zapisana v arabščini, ima močne konotacije. Zame osebno presega Gazo. Ta misija je veliko več. Je ideja, da lahko organizirano ljudstvo rešuje probleme. Je lepota skrbi za bolečino svojega soseda. Je jeza ob pogledu na otroke, ki umirajo od lakote, in občutek, da ne moreš ostati pasiven doma. Ta misija in vsi, ki jo podpirajo, izražajo tisto človečnost, ki jo je treba za vsako ceno zaščititi. Ne samo v Gazi, ampak povsod, kjer ljudje trpijo, pogosto zaradi vojn in pobojev: v Sudanu, Kongu, Mjanmaru, na Haitiju, v Jemnu in drugod. To je bistveno, in biti dosleden kot človek zahteva takšno vztrajnost – sumud.

Če ste realistični in če upoštevamo izraelski modus operandi, kaj bi za vas, poleg tega, da dosežete Gazo ter se živi in zdravi vrnete, pomenil uspeh flotilje oziroma misije?

Misija je uspešna že od trenutka, ko je zapustila Barcelono in svetu pokazala, da se ljudje lahko mobilizirajo, ko se organizirajo. Če dosežemo obalo Gaze, bomo naredili zgodovinski podvig in odprli humanitarni koridor za prihodnje pošiljke pomoči. Če nas ustavijo, prestrežejo ali napadejo, bomo razkrili krutost izraelske države, ki v ljudeh, ki zgolj prinašajo hrano lačnim, vidi sovražnike. Seveda si želimo prve možnosti, toda v tem trenutku ni scenarija, ki bi za Izrael pomenil zmago. In korak za korakom bomo bližje koncu genocida.

/ Foto Delo

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.