S praznovanjem božiča se je izražalo tiho uporništvo proti režimu

Rodil se je leta 1965, mladost je preživel na Zgornji Hajdini blizu Ptuja. Čeprav je odraščal v verni družini, se je vpisal na vojaško gimnazijo, s katere pa so ga po letu in pol zaradi dis­ciplinskih razlogov izključili. Po »navadni« gimnaziji je nekaj časa delal kot fizični delavec, potem pa se je Branko Cestnik priključil redu klaretincev ter študiral filozofijo in teologijo, tudi na slovitih papeških univerzah Gregoriani in Salesiani.Deset let je bil v tujini, preden se je vrnil v Slovenijo. Pogosto ga omenjajo kot kandidata za visoka mesta v Rimskokatoliški cerkvi, čeprav je zdaj samo župnik v majhni štajerski fari ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.