S šesto prestavo do blokade in več kot 300 km/h

Ljubljana - Komaj dobro je Nejc Dežman, dolgoletni slovenski reprezentant v smučarskih skokih, svojo skakalno čelado julija lani obesil na klin, že si je nadel novo – malo večjo motoristično. Potem ko je v prejšnji sezoni dirkal v amaterskem pokalu 2n'Race in v skupni razvrstitvi razreda superbike končal na osmem mestu, se letos s svojo hondo CBR 1000 RR poteguje za točke v državnem prvenstvu pod okriljem Avto-moto zveze Slovenije (AMZS).S skakalnic, na katerih se je dokazoval debelih dvajset let, je torej skočil še na dirkališča. In to uspešno, če upoštevamo, da se šele drugo leto resneje ukvarja s cestno-hitrostnim ...