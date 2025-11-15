S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

V Slovenijo se menda ni težko zaljubiti, a le kaj je obsedlo Angleža, da si je visoko v koroških hribih kupil razpadajočo kočo in jo začel prenavljati v vikend? Sam Baldwin, avtor knjige Polhi in kačja slina, v kateri z veliko naklonjenosti in humorja popisuje svojo epopejo, pozna odgovor. Sem se je preselil v času, ko je skušal preboleti težko ločitev. Mislil si je, da bo, medtem ko bo zastonj živel v stari hiši, našel odgovor, kako naprej. Sčasoma je ugotovil, da želi ostati v Sloveniji, se zaposliti in naučiti jezika. Če mu poti ne bi prekrižala Avstrijka, bi še vedno živel tu. Ne glede na to, da si je z družino ustvaril dom na avstrijski strani meje, pa je Slovenija vedno v njegovih mislih.