S tantro postaneš bolj živ, stvari pa dobijo smisel

Ob besedi tantra večina najprej pomisli na pevca Stinga, ki se je na začetku 90. let hvalil o sedemurnih seansah z ženo Trudie. A spolnost je le kakšnih pet odstotkov tantre, ki izhaja iz starodavnih indijskih in tibetanskih tradicij, namenjena pa je doseganju razširjenega zavedanja in razumevanju resnične narave uma. Od torka do četrtka se boste lahko s tantro pobliže spoznali v Ljubljani. K nam prihajata Somananda in Liisa Maimon, svetovno priznana tantrična mojstra in ustanovitelja tantrične šole Somananda. O tem, kaj se bo dogajalo na delavnicah v Ljubljani, in kako nam lahko tantra spremeni življenje, smo se pogovarjali z njuno učenko Mino Bergant Herič.