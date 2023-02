S temačnimi liki do svetovne slave

V nadaljevanju preberite:

Naj si Američani predvsem zadnje čase še tako prizadevajo, da bi pokazali, da so vsi prebivalci njihove države vsaj enakopravni, če že niso enaki, je jasno, da so nekateri stereotipi ukoreninjeni veliko pregloboko, da bi jih lahko izkoreninila woke kultura. Eden najbolj trdovratnih je, da so Latinoameričani, se pravi ljudje, ki izhajajo južno od mejne reke med ZDA in Mehiko Rio Grande, vsi po vrsti preprodajalci mamil. Zato ni nenavadno, da tudi Benicio del Toro, ki se je rodil v Portoriku, pogosto igra tovrstne tipe. A igralcu, ki bo v nedeljo dopolni 56 let, se je uspelo izviti iz tega kalupa.