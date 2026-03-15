Tanka meja med genijem in norcem

Po osvojitvi naslova svetovnega šahovskega prvaka ni nikoli več odigral uradno priznane partije.

Stara modrost pravi, da je meja med genijem in norcem pogosto zelo tanka. Le za malokoga to velja tako neizpodbitno kot za genialnega ameriškega šahista Bobbyja Fischerja. Bil je prvi svetovni šahovski prvak iz ZDA, kar je bilo v času hladne vojne, ko je tej igri vladala Sovjetska zveza, še toliko bolj pomembno. Vendar je bil čudežni otrok, do takrat najmlajši šahovski velemojster, tako zapletena oseba, da je njegovo vedenje, ko je vstal izza šahovnice, zasenčilo njegovo neizpodbitno izjemnost za njo. Bobby Fisher je bil prvi in do zdaj edini svetovni šahovski prvak iz ZDA, kar je imelo med hladno vojno izjemen propagandni pomen. FOTO: Dokumentacija Dela Čeprav je Bobby Fischer svoje zadnje uradne partije odigral leta 1972, ko je v seriji dvobojev za naslov premagal takratnega sovjetskega ...