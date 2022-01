Šah, čarovniški triki in italijanska kuhinja

Zimski čas je med drugim tudi čas namenjen branju. Tokrat predstavljamo nekaj novosti različnih žanrov. Tako imamo roman o šahovski zvezdnici, psihološko kriminalko o mentalistu, najstniško detektivko, domač domišljijski roman, biografijo spregledanega zdravnika, hudomušno analizo medsebojnih odnosov, mehiško srhljivko, zgodovinski roman o čarovniških procesih, psihološki triler in legendarno italijansko kuharico.

Walter Tevis: Damin gambit Walter Tevis: Damin gambit

Roman Damin gambit ameriškega pisatelja Walterja Tevisa, ki je izšel pri založbi Učila v prevodu Maše Sitar, je napeto branje, zanimiv pa je tudi zaradi mini serije, ki jo je Netflix posnel po njem z Anyo Taylor-Joy kot glavno junakinjo Beth Harmon. Beth je sirota in izjemen šahovski talent, vendar je odvisna od pomirjeval, na katera so jo navadili že v sirotišnici. Pred 38 leti napisani roman se je po začetku predvajanja serije pojavil na lestvici najbolje prodajanih knjig časopisa New York Times, poskočila je tudi prodaja šahovskih kompletov.

O knjigi je Darja Kapš, velemojstrica in ambasadorka šaha, ki je pregledala tudi šahovske izraze v prevodu, dejala, da je »velika pridobitev za šah in še posebno ženske v šahovskem svetu. Junakinji Beth je uspelo ubiti globoko zakoreninjene stereotipe o šahistkah, kot so obvezna očala, brez vsakršnega smisla za modo, dolgočasen življenjski slog. Tako smo v hipu navdušeni nad pametnim, skrivnostnim in lepim dekletom z izjemnim okusom za modo, ki je bistveno bliže današnjim šahistkam. A Beth predstavlja še mnogo več. Z njo se lahko poistoveti domala vsaka šahistka: priča smo negotovosti, globokim notranjim viharjem, izzivom, kako se soočiti z moškim svetom ter kako obvladovati poraze in zmage.«

Camilla Läckberg, Henrik Fexeus: Zaboj Camilla Läckberg, Henrik Fexeus: Zaboj

Napeto psihološko kriminalko Zaboj je s prijateljem pisateljem, psihologom in mentalistom Henrikom Fexeusom napisala kraljica skandinavskih kriminalk Camilla Läckberg. V prevodu Danni Stražar je izšla pri založbi Učila in je prvi del trilogije.

V zaboju najdejo mrtvo žensko prebodeno z meči. Policija je zmedena in se sprašuje, ali gre za zelo ponesrečen čarovniški trik ali brutalen umor. Mina Dabiri, s čistočo obsedena inšpektorica pri stock­holmski policiji, se obrne na Vincenta Walderja, mentalista, strokovnjaka za govorico telesa in čarodejstvo. Napeti lov na serijskega morilca neti iskrice medsebojne privlačnosti, indici pa kažejo, da morilec načrtuje še štiri umore.

Neli Kodrič Filipić: Fronta Neli Kodrič Filipić: Fronta

Detektivski roman, ki v ospredje postavlja najstnike, njihovo doživljanje sodobnega sveta in njihove načine komunikacije, je tudi Fronta mladinske pisateljice Neli Kodrič Filipić. Pripoveduje o petih najstnikih, o Soški, Luni, Vanji, Benu in Karlu, ki se med poletnimi počitnicami vsak po svoje dolgočasijo, dokler jih Soška s svojo brezmejno energijo in radovednostjo ne zaplete v lov na pogrešanega Severa Juga.

Sprva kratkočasno razvozlavanje uganke, s katerim poskuša Soška pritegniti uporabnike svoje radijske aplikacije Fronta, hitro postane igra mačke z mišjo, ki druščino pripelje do različnih spoznanj o sebi in drugih. Vse bolj tudi ugotavljajo, da je to verjetno zadnje poletje njihovega otroštva ...

Jakob Konda: Skrivnost srži Jakob Konda: Skrivnost srži

Domači domišljijski roman v dveh delih je izšel pri založbi Primus. Roman Jakoba Konde ni zgolj še eden izmed mnogih domišljijskih romanov, saj navdih črpa iz bogatega izročila slovenske mitologije, polne zlatorogov, kresnikov, ajdov in prastarih, že skoraj pozabljenih bogov.

V Sončni deželi se čuti napetost, saj je velika vojska nedavno prestopila njene meje. Njen knez, strahopetec, je oblast brez vsakega boja predal v roke zavojevalcem, trem skrivnostnim možem, ki jim pravijo Rdeči čarodeji. Ganej, vojščak nekdanje Knežje vojske, sluti, da imajo novi vladarji za bregom nekaj zloveščega. Ko se njegovi sumi potrdijo, pristane v svetu spletk in maščevanja, ki ga popelje na pot, prežeto s starimi pravljicami, pozabljenimi legendami in neverjetnimi bitji.

Tomaž Kšela in Juš Kšela: Milan Cunder Tomaž Kšela in Juš Kšela: Milan Cunder, cena svobodomiselnosti

Naša zgodovina premore veliko zgodb o pokončnih posameznikih, ki so vse življenje ostali zvesti sebi in svojim načelom. Taka je bila tudi usoda Milana Cundra, učitelja anatomije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je nasledil Jožeta Plečnika. Med drugo svetovno vojno je deloval kot partizanski zdravnik. Ko so ga nacisti ujeli, so ga poslali v taborišče Sachsenhausen.

Po drugi svetovni vojni je, ko je opravljal delo izrednega profesorja na Medicinski fakulteti v Ljubljani, dvakrat v zasebnih pogovorih kritiziral oblast. Zaporno kazen je nato preživel na Golem otoku in v Bileči. Njegov nečak, novinar Tomaž Kšela, in sin slednjega, specialist kardiovaskularne kirurgije Juš Kšela, sta ga v knjigi Milan Cunder, cena svobodomiselnosti, ki je izšla pri kulturnem društvu Mariborska literarna družba, otela pozabi, na katero je bil obsojen.

Yasmina Reza: Blagor srečnim Yasmina Reza: Blagor srečnim

Vrhunska francoska dramatičarka in pisateljica Yasmina Reza zna mojstrsko secirati človeške značaje. Roman Blagor srečnim, ki je v prevodu Janine Kos izšel pri Mladinski knjigi, prinaša enaindvajset kratkih zapisov, ki iz različnih zornih kotov med seboj povezanih oseb prinašajo preplet enotne zgodbe. Tudi tokrat je Reza ustvarila prepričljiv in zabaven portret človeške odtujenosti in bližine. Človeški odnosi so bili vedno vse prej kot preprosti, so čustveni, smešni in polni nesporazumov, zaradi česar je ta omnibus hkrati zabavno branje in povod za tehten premislek.

Silvia Moreno Garcia: Mehiška srhljivka Silvia Moreno Garcia: Mehiška srhljivka

V Kanadi živeča mehiška pisateljica Silvia Moreno Garcia je pogosto nagrajevana za svoje romane, v katerih domišljijo prepleta s svojim mehiškim kulturnim izročilom. Tak je tudi roman Mehiška srhljivka, ki je v prevodu Suzane Pečnik izšel pri založbi Učila.

Dogaja se v petdesetih letih prejšnjega stoletja v odročnem dvorcu, kjer domuje karizmatičen aristokrat. Ko mladenka iz visoke družbe Noemí Taboada prejme pismo pravkar poročene sestrične, se odpravi na Visoko, v oddaljeno hišo na mehiškem podeželju. Sestrična jo prosi, naj jo reši pred pogubo, saj se za zidovi Visokega skriva mnogo skrivnosti. Nekoč izjemno bogastvo in zbledeli rudniški imperij sta družino ščitila pred radovednimi očmi, Noemí pa med brskanjem odkrije zgodbe o nasilju in norosti.

Bogdan Novak: Sredi življenja smo s smrtjo obdani Bogdan Novak: Sredi življenja smo s smrtjo obdani

Mojster zgodovinskega romana Bogdan Novak nas v romanu Sredi življenja smo s smrtjo obdani, ki je izšel pri založbi Didakta, popelje po slovenskem podeželju petnajstega stoletja, prežetega z verskim ekstremizmom, vraževerjem in čarovniškimi procesi.

Zgodba se dogaja na Ptuju v času vladavine gospodov Ptujskih, o verskih zadevah pa odloča Cerkev. Po čudežni ozdravitvi gospodove sestre Bernardke gre vrtnarjev sin Rafko v oskrbo minoritskega samostana. Menihi ga uvajajo v samostansko življenje in učenost takratnega sveta, polnega mračnih sil, čarovništva, pasje­glavcev in drugih nenavadnih bitij. Rafael še ne sluti, da bo pozneje kot sodnik prisednik sodeloval v krutih čarovniških procesih in tam spet srečal ljubezen svojega življenja.

Paula Hawkins: Ogenj, ki že dolgo tli Paula Hawkins: Ogenj, ki že dolgo tli

Angleška pisateljica Paula Hawkins je avtorica uspešnih psiholoških kriminalk Dekle na vlaku in Pod gladino, nedavno pa je pri založbi Didakta v prevodu Jureta Potokarja izšla njena tretja uspešnica Ogenj, ki že dolgo tli.

Na barki v kanalu sredi Londona najdejo grozljivo umorjenega mladega Daniela. Preiskava zajame tri ženske, ki na videz nimajo nič skupnega in se le bežno poznajo. Laura je težavna mladenka, ki so jo zadnjo videli z žrtvijo, Carla je žalujoča teta, Miriam pa zvedava soseda, ki je našla okrvavljeno truplo in policiji prikriva svojo skrivnost. Tri ženske so vsaka na svoj način povezane z žrtvijo in v njih tlijo različne zamere. Ko gre za maščevanje, pa so tudi dobri ljudje sposobni zakriviti grozovita dejanja ...

Srebrna žlica, italijanska klasična kuharica Srebrna žlica, italijanska klasična kuharica

Prav posebna knjižna novost je razkošna kuharska knjiga Srebrna žlica, ki je v prevodu Luke Novaka izšla pri založbi Didakta. Zajetna in bogato ilustrirana zbirka receptov z elegantnimi fotografijami in privlačnimi opisi izvora jedi ter kulinarične tradicije vabi bralce, da občutijo italijansko navdušenje nad kuhan­jem in življenjem. Srebrna žlica, ki so jo prvič natisnili leta 1950, prinaša skrbno izbrane tradicio­nalne recepte, nabrane in popisane po različnih italijanskih pokrajinah. To je knjiga, ki ga sleherni Italijan predaja svojim otrokom in tako na nove rodove prenaša kuharske veščine svojih staršev in starih staršev. Doslej so jo prevedli v več kot deset jezikov in ostaja najbolje prodajana in najbolj referenčna italijanska kuharica na svetu.

V slovenski izdaji prinaša 170 najbolj znamenitih, izvirnih in slastnih receptov iz italijanske zakladnice jedi, ki je osvojila svet. Z dodanimi informacijami o izvoru receptov in regionalnih različicah ter razkritimi skrivnostmi italijanskih babic bo po tradicionalni italijanski hrani zadišalo tudi v slovenskih domovih.