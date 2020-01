FOTO:Saj po novem letu – vse enako bo

Že Babilonci, verjemite, bralke in bralci, živeli so davno, preden ste vi prišli na ta svet in začeli vsevprek trositi obljube, so na začetku vsakega leta bogovom obljubljali najrazličnejše stvari. Recimo, da bodo poplačali dolgove. Tudi Rimljani so leto začenjali z obljubami Janusu, pa ne tistemu kot pred par leti naši smučarski skakalci (Goranu Janusu), ampak bogu.Po katerem bojda januar imenujemo. Ampak že kar precej Gradaščice, Jang­ceja in drugih svetovnih rek je preteklo, kar je človek na mesto, oltarček, kjer je nekoč počival bog, postavil – sebe. Na obljube kajpada ni pozabil, spremenilo se je le, da so ...