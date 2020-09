FOTO:Samcat krožniček čez širni ocean

Z 32-letno Hano Karim najprej seževa v čas, ko je še ni bilo. Njen priimek ni ne gorenjski, ne dolenjski, niti primorski, od tam je doma, iz Ajdovščine. »Moj tata je Kurd iz severnega dela Iraka, iz Erbila.« Kot prvi od devetih otrok bi moral postati kaj pomembnega, zdravnik, odvetnik, on pa je že kot majhen želel postati slikar, zato je babica pred njim skrivala papirčke, drugače je vse porisal.A je sledil svoji poti, se hitro osamosvojil in se z nekaj prijatelji umetniki odločil študirati v Evropi. Končali so v različnih državah, Azad in še dva kolega po naključju v Sloveniji. Preden je prišel na našo likovno akademijo, ...