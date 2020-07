Samo Javornik: Priča smo epidemiji psihopatije

»Knjiga izhaja iz realnega življenja, zavitega v celofan nekoliko drugačne barve, in temelji na mnogoterih poslovnih situacijah in značajih posameznikov, ki sem jih doživel oz. jih imel možnost spoznati v vseh teh letih, kar se ukvarjam s poslom in financami. Najbolj hecno je, da poglavja, ki delujejo najbolj groteskno, temeljijo na dejanskih dogodkih.Najbolj groteskni človeški značaji so povzeti po osebah, ki živijo med nami, tukaj in zdaj,« o kriminalki Samooklicani – krvave sledi HŠP-jevcev, pripoveduje avtor, poslovnež dr. Samo Javornik. V središču zgodbe je privatizacija telekomunikacijskega podjetja, primerjave z ...