Samo pomislite, da nič od tega ni res

Včeraj Taylor Swift, danes Nataša Pirc Musar, jutri …? Zadnje čase je mogoče vsak teden brati o javnih osebnostih, ki so se jih anonimneži lotili s pomočjo globokih ponaredkov, a v senci odmevnih primerov se skriva ogromno zlorab medijsko povsem neizpostavljenih ljudi: včeraj on, danes ti, jutri …? »Globoki ponaredki so zgolj še eno orodje, ki ga imamo po novem na voljo. Včasih smo uporabljali fotošop za slike, potem pa je tehnologija napredovala,« globoke ponaredke v kontekst postavlja komunikator znanosti in raziskovalec na Kemijskem inštitutu dr. Matej Huš.