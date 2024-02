Samo Zver: Če si zdravnik, mora biti prioriteta bolnik

V nadaljevanju preberite:

Zdravniki v organizaciji sindikata Fides stavkajo že več kot mesec, a nekateri delajo kot prej. Zaradi bolnikov si ne morejo in nočejo privoščiti prekinitve ali okrnitve dela. Med njimi je specialist hematolog, od leta 2017 predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo ljubljanskega kliničnega centra in predavatelj na ljubljanski medicinski fakulteti dr. Samo Zver (letnik 1966). Znan je po tem, da je brez dlake na jeziku, zato je pravi sogovornik v času rekordno dolge zdravniške stavke, za katero kaže, da se bo prej zaostrila kot končala, in v času, ko se zdi, da je v državi, še posebno v zdravstvu, vse narobe. Zver odkrito govori tudi o parkinsonovi bolezni, za katero je zbolel pred desetimi leti.

Stavkate?

Ne.

Zakaj ne?

Da kot skupnost zdravnikov lomimo svoja pričakovanja na hrbtih bolnikov, se mi ne zdi prav. Bolniki niso tukaj zato, ker bi hoteli biti, že tako jim je neprijetno. Ni prav, da jih še dodatno obremenjujemo. Morda kdo pravi, da je za hudo bolne poskrbljeno, vendar človek svoje zdravstvene težave zaznava subjektivno. Za nekoga je huda zdravstvena težava, če mu odtrga nogo, za nekoga drugega, če ima vraščen noht na palcu. Če si zdravnik, mora biti prioriteta bolnik.

...

Koliko zdravnikov bi potrebovali, da bi pokrili luknjo v primarnem zdravstvu?

Približno 70, 80.

Na leto pa diplomira koliko zdravnikov?

V Ljubljani in Mariboru skupaj približno 300, 350.