FOTO:Samuel L. Jackson: Igralec, ki prinaša največ denarja

Neobetavni začetki

Odraščal je v rasno ločenih Združenih državah 50. in 60. let prejšnjega stoletja. FOTO: Dokumentacija Dela



Tarantino in Šund

Prelomna vloga poklicnega morilca Julesa Winnfielda v mojstrovini Šund (Jackson desno, levo John Travolta). FOTO: Dokumentacija Dela



Spektakli

Kot jedi Mace Windu v Vojni zvezd. FOTO: Dokumentacija Dela



Zvest prvi ženi

Družina Jackson: žena LaTanya (na fotografiji skrajno levo, hči Zoe (na sredini) in Samuel. FOTO: Reuters



S polno paro

Če bi kdo povprečne poznavalce filmskega sveta vprašal, filmi katerega igralca so do zdaj prinesli največ denarja, bi dobil celo paleto odgovorov. Verjetno pa bi le malokdo, če sploh kdo, odgovoril, da so to filmi, v katerih je igral. Čeprav je ameriški igralec, ki prav danes praznuje 71 let, na velikem platnu prvič zaigral leta 1972, je trajalo več kot 20 let, da je z vlogo morilcav klasikiŠund (Pulp Fiction, 1994) res zaslovel.Filmi, v katerih je do zdaj nastopil Jackson, so prinesli dobrih 15 milijard evrov. Resnici na ljubo je treba povedati, da v tistih najbolj donosnih ni imel katere od glavnih vlog, ampak stranske. Na primer v drugi trilogiji Vojne zvezd (epizode 1 do 3), v kateri je igral viteza jedija, in seriji filmov o superjunakih iz stripov Marvela, v katerih je upodobil. A preden je dobil vloge v znanstvenofantastičnih spektaklih, sta bila za njim že dolga kariera in boj z odvisnostjo od mamil.Igralec s polnim imenom Samuel Leroy Jackson se je rodil 21. decembra 1948 v ameriškem glavnem mestu Washington, vendar je odraščal v Chattanoogi v jugovzhodni ameriški zvezni državi Tennessee. Oče ni živel z družino, in preden je umrl od alkohola, ga je sin videl samo dvakrat. Zato ga je kot edinca vzgajala mama, delavka v tovarni in potem dobaviteljica pripomočkov za norišnico, ob pomoči svojih staršev.V času njegovega odraščanja je bila predvsem na jugu Združenih držav splošno razširjena segregacija, se pravi, da so belci in črnci živeli ločeno. Zato je Jackson obiskoval črnske šole in se vpisal na črnsko univerzo Morehouse v Atlanti, glavnem mestu zvezne države Georgia. Kot otrok je imel težave z jecljanjem in menda jih je premagal tako, da je posnemal ljudi, ki ne jecljajo. Popolnoma mu sicer ni uspelo, saj se mu še danes v govoru včasih zatika.Na Morehousu je, da bi pridobil boljše ocene, sodeloval v igralski skupini in tako ga je začela zanimati igra. Po umoru črnskega voditeljase je aktiviral tudi v gibanju za državljanske pravice, se pravi proti rasni segregaciji. Sodeloval je pri neke vrste ugrabitvi članov vodstva Morehousa, ki jim študenti niso dovolili zapustiti območja univerze in so zahtevali spremembe učnih načrtov in vodenja. Za kazen so ga za dve leti izključili.Postajal je vedno bolj politično angažiran, saj je začel sodelovati z radikalnimi črnskimi organizacijami, ki so načrtovale oborožen boj za pravice. Pred menda gotovo smrtjo ga je rešila mati, ko ga je nagnala v Los Angeles. Čez čas se je vrnil na Morehouse in leta 1972 diplomiral iz igralstva. Tega leta je nastopil v svojem prvem filmu Together for Days.V začetnih letih kariere je Jackson igral predvsem v gledaliških igrah. Poleg tega in igranja popolnoma stranskih filmskih vlog, nekaterih tudi v znanih filmih, kot sta Princ odkriva Ameriko (Coming to America, 1988) in mafijska klasika Dobri fantje (Goodfellas, 1990), pa se je ukvarjal predvsem z uživanjem mamil. Potem ko se je večkrat predoziral s heroinom, je preklopil na kokain, na začetku 90. let pa ga je družina končno spravila na odvajanje, ki ga je uspešno končal leta 1991.Istega leta, samo kakšen teden po koncu zdravljenja, je sprejel vlogo odvisnika od kokaina v filmu Vročica džungle (Jungle Fever). Kot je povedal pozneje, mu sploh ni bilo treba igrati, saj se je moral samo spomniti, kakšen je bil pred kratkim. A opazili so ga pravi ljudje, tudi eden najbolj pravih. Zaradi vloge v filmu Prava stvar (True Romance, 1993) se je nad njim namreč navdušil scenarist tega filma, zdaj veliki režiser Quentin Tarantino, ki je do takrat režiral samo en film.Tarantino mu je ponudil vlogo poklicnega morilca Julesa Winnfielda v svojem drugem filmu, mojstrovini Šund (Pulp Fiction, 1994), enem najbolj vplivnih sodobnih filmov. Po uspehu je postal stalnica Tarantinovih del. Ta je sicer znan po tem, da pri različnih filmih rad sodeluje z istimi igralci, vendar ni z nikomer sodeloval tolikokrat kot z Jacksonom. Od desetih, kolikor jih je Tarantino do zdaj režiral – po lastnem štetju jih je sicer devet, saj sta Ubila bom Billa 1 in 2 po njegovem en film, zaradi prevelike dolžine za normalno predvajanje v kinu prerezan na dva dela –, je Jackson nastopil v šestih. Nazadnje je imel glavno vlogo v filmu Podlih osem (The Hateful Eight) leta 2015.Po Šundu je Jackson v srednjih letih in ozdravljen odvisnosti postal filmska zvezda. S svojo visoko, 189-centimetrsko postavo in globokim glasom se je uveljavil kot utelešenje kulskih črncev. Prav zaradi značilnega glasu je postal iskan tudi pri ustvarjalcih animiranih filmov in videoiger.Leta 1999 so začele na vrsto prihajati vloge, zaradi katerih je postal igralec v filmih, ki so do zdaj prinesli največ denarja. Prva med njimi je bila vloga viteza jedija Macea Winduja v drugi (od treh) trilogij Vojne zvezd, v epizodah 1 do 3, se pravi od četrtega do šestega filma franšize.A še veliko več denarja so prinesli filmi o superjunakih iz stripovskega sveta založbe Marvel. V do zdaj kar enajstih je upodobil agenta Nicka Furyja. Gre za zelo zanimiv lik. Marvelov junak je v originalu v nasprotju z Jacksonom – pri skoraj 1,9 metra višine ima 80 kilogramov – mišičaste postave in za povrhu belec. Vendar je Marvel leta 2001 v svoje stripe vključil sina originalnega Furyja z istim imenom Nick, ki ga je imel s črnko. Novi stripovski junak je imel, zaradi kulskega slovesa igralca, podobo Samuela L. Jacksona. Ko se je Nick Fury leta 2008 prvič pojavil v filmu Iron Man, je bilo logično, da ga je zaigral prav Jackson.Do zdaj ga je bilo mogoče videti v enajstih Marvelovih filmih, tudi v letošnji spomladanski megauspešnici Maščevalci: zaključek (Avengers: Endgame). Ta je z več kot 2,5 milijarde evrov prihodka od vstopnic za kinematografe postal najuspešnejši film vseh časov, med desetimi najuspešnejšimi vseh časov pa so kar štirje iz Marvelove franšize Maščevalci. V vseh je zaigral Jackson.Po sodelovanju z radikalnimi črnskimi gibanji v mladosti in precej ne­uspešnem začetku igralske kariere je Jackson zapadel v odvisnost najprej od heroina in potem od kokaina. V primerjavi s tem je njegovo družinsko življenje precej manj razburljivo. Od leta 1980 je poročen z vrstnico, s katero sta se spoznala že v študijskih letih.Z dokaj neznano igralko imata eno hčerko,se je rodila leta 1982. V nasprotju z nekaterimi igralci, ki trdijo, da se težko gledajo na velikem platnu, si Jackson vsakega od svojih filmov ogleda tudi na navadnih kinopredstavah z običajnimi gledalci. Menda ga je že v gledališču vedno zanimalo, kako igra, vendar medtem ko je bil na odru, tega seveda ni mogel videti. Prav tako zbira akcijske figurice junakov, ki jih upodobi v filmih, na primer Julesa Winnfielda in Macea Winduja.Ker je plešast, pogosto nosi klobuk ali kapo, drugače pa se brije po glavi. Čeprav so takrat, ko je opazil, da se mu na temenu dela pleša, igralci imeli bujne pričeske, se je odločil, da pleše ne bo zakrival s česanjem, ampak si bo lase raje obril. Dobiva sicer predvsem vloge plešastih junakov, vendar si za potrebe filma rad nadene lasuljo, kakor jo je imel v Šundu.Glede na število filmov, v katerih igra, in to, kako uspešni so, najbrž ni presenetljivo, da je Samuel L. Jackson bogat. Njegovo premoženje cenijo na 220 milijonov dolarjev, kar je skoraj 200 milijonov evrov. Njegov najljubši konjiček pa je golf. Zato morajo tisti, ki hočejo snemati z njim, v pogodbo zapisati določilo, da nimajo nič proti, če bo med snemanji vsaj dvakrat na teden odigral partijo.Ker je odraščal v takrat še rasno ločenih Združenih državah, ni nenavadno, da je podprl kandidaturoza ameriškega predsednika. Leta 2008, ko se je potegoval za prvi mandat, se je Jackson celo pridružil njegovi kampanji v Teksasu. »Sem otrok segregacije. Ko sem bil majhen in mi je kdo rekel, da bi bil nekoč lahko predsednik, sem vedel, da je to laž. Vendar zdaj vidimo, da so ameriške sanje resničnost. Vsakdo je lahko predsednik,« je utemeljil svojo podporo prvemu temnopoltemu stanovalcu Bele hiše.Kljub bogastvu, več kot 150 posnetim filmom in bogati beri uspešnic Samuel L. Jackson tudi z več kot sedmimi križi na plečih ne počiva. Samo letos je v kinematografe prišlo pet njegovih filmov, v treh si je nadel kulske obleke in prevezo za oko Nicka Furyja; vsak izmed njih je prinesel več kot milijardo dolarjev zaslužka, Maščevalci: zaključek je, kot rečeno, najuspešnejši film vseh časov. Uspešnica je bil tudi letošnji film Stekleni (Glass), nadaljevanje filmov Nezlomljivi (Unbreakable, 2000) in Razcepljen (Split, 2016). Edini letošnji neuspeh je bil film Shaft, nadaljevanje istoimenskega filma iz leta 2000.V enakem tempu Jackson nadaljuje. Posnetih oziroma v poprodukciji je šest njegovih filmov – za enega je posodil samo glas –, za dva so že napovedali, da bosta prišla na spored januarja in maja prihodnje leto.