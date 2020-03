FOTO:Sašo Hribar: V karanteni živim že približno 40 let

Kdor ne pozna radijske oddaje Radio Ga Ga, zadnjih desetletij gotovo ni preživel v Sloveniji. Njen avtor Sašo Hribar, ki je prejšnji teden praznoval 60 let, je legenda slovenskega imitatorstva. Iz njegove oddaje je izšla vrsta zdaj medijsko zelo znanih osebnosti, med njimi donedavni premier Marjan Šarec. Njegov medij je tudi televizija, kjer je vrsto let ustvarjal oddajo Hri-bar, kakršne ne prej ne potem Slovenija ni videla. Radio Ga Ga in Hribar sta sinonima že polovico njegovega življenja, saj se je refren istoimenske pes­mi skupine Queen kot vstopnica v Hribarjev svet prvič zaslišal v drugi državi in drugem sistemu, 6. aprila ...