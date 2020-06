FOTO:Sašo Vollmaier - Pianist z novo vizijo Laibacha

Sašo Vollmaier je profesor klavirja, ki ga je življenje odneslo v drugačne glasbene svetove. V letih 2007–2013 je bil klaviaturist skupine Laibach, pozneje pa je z njo sodeloval kot studijski glasbenik in aranžer. Leta 2013 se je preselil v Francijo, kjer je v Malérarguesu v Centre Artistique International Roy Hart začel poučevati in razvijati svojo smer dela s človeškim glasom. V istem obdobju je začel sodelovati z igralko in pevko Viviane Gay. Kot pedagog človeškega glasu in pianist/korepetitor dela predvsem v Franciji, Nemčiji, Italiji, Braziliji, Švici, zadnje čase pa tudi v Sloveniji, kamor se je vrnil lani.Očitno je ...