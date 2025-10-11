Se Alfred Nobel kdaj obrača v grobu?

V članku preberite:

Teden je minil v znamenju dolgo pričakovane novice o zametku premirja v Gazi in podelitev Nobelovih nagrad. Med dogodki obstaja pomenljiva povezava. Ameriški predsednik Donald Trump je svetu osebno sporočil novico o preboju v pogajanjih med Izraelom in Hamasom, ki je zanj nedvomno nov dokaz, da bi si zaslužil Nobelovo nagrado za mir. A letos mu ni uspelo, dobila jo je María Corina Machado, 58-letna voditeljica venezuelske opozicije, ki se bori za miroljuben prehod iz diktature v demokracijo in kljub grožnjam s smrtjo ni zapustila svoje domovine. Doslej je to prestižno priznanje za prispevek k miru prejelo 92 moških, venezuelska političarka pa je 20. nagrajena ženska. Sicer pa spisek Nobelovih mirovnikov ni brez vprašajev in črnih madežev.