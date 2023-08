Še en levoroki biser iz celjske dinastije Marguč

V nadaljevanju preberite:

Devet kolajn so osvojili mladi slovenski športniki na nedavnem Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru, za eno, srebrno, so poskrbeli nadobudni rokometaši. Glavni akter v reprezentanci mlajših kadetov (do 17 let) je bil Mai Marguč, kapetan in z 39 goli najboljši strelec turnirja. Da, še en Marguč iz celjske rokometne šole. Še več, tudi on je levoroki igralec, a v nasprotju z Gašperjem, zvezdnikom Veszpréma, in Galom, ki je letos prestopil iz Celja v hrvaške Našice, ne igra na desnem krilu. Če bo izkoristil svoj potencial, bi lahko postal dolgoročna rešitev na deficitarnem desnem zunanjem položaju tudi za člansko reprezentanco.

