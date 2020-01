Se lahko modrosti naučimo?

V teh časih, ko se slavi uživanje v življenju, ko ljudje »nimajo časa«, da bi mislili in premislili o svojem življenju, deluje koncept modrosti zastarelo. Verjamem, da si mlad človek ne bi želel, da bi ga vrstniki doživljali kot modrega. Kljub temu, modrost je tako kot zrelost brezčasna vrednota, zlasti v okoliščinah, ki jih ljudje doživljajo kot krizne.Za kakšen odziv se bo nekdo odločil v nekem zanj pomembnem položaju, je odvisno predvsem od tega, kako ga doživlja, torej razume in presoja. Tisto, čemur lahko rečemo »modro ravnanje«, izhaja iz »mod­rega razmisleka«. Modri se razlikujejo od pametnih po »širini« in ...