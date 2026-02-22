  • Delo mediji d.o.o.
    Nedelo

    Se lahko strinjamo, da se ne strinjamo?

    Predvolilno obdobje je lahko naporno tudi zato, ker ga moramo prebroditi z družinskimi člani, s katerimi nismo vedno na istem političnem bregu.
    Ko bo volitev konec in ne glede na volilni izid bomo še vedno družina. FOTO: Shutterstock
    Ko bo volitev konec in ne glede na volilni izid bomo še vedno družina. FOTO: Shutterstock
    Agata Rakovec Kurent
    22. 2. 2026 | 10:00
    22. 2. 2026 | 10:47
    4:20
    Točno en mesec nas loči od parlamentarnih volitev. Za marsikoga je to sila naporen čas, ne toliko zato, ker bi si belil glavo s tem, komu bo v prihodnjih štirih letih dal priložnost, da, če citiram Lačnega Franza, zajebe vse, kar se bo zajebati dalo, ampak zato, ker mora ta čas nekako preživeti s svojimi družinskimi člani. Ti se, čeprav naj kri ne bi bila voda, dostikrat znajdejo na nasprotnih političnih bregovih, kar pomeni, da so v času uradne predvolilne kampanje kosila pri tašči lahko še bolj neprijetna kot sicer.

    Starejša ko sem in več ko hodim po svetu, bolj se mi zdi, da smo narod, obseden s politiko. To mi je že pred dvajsetimi leti skušal dopovedati prijatelj iz tujine, ki je zdolgočasen obsedel za omizjem, polnem mladih filozofov, zgodovinarjev in literarnih komparativistov, ki so se namesto o izletih, lepotah slovenskih deklet in barih, ki so še odprti, pogovarjali o aktualni politiki, po nekaj kozarčkih pa pristali pri drugi svetovni vojni.

    Na družinskih zabavah se odrasli niso mogli zediniti, ali so za vse sranje krivi politiki z levega ali desnega brega Sotle, do makove potice pa so bili sklepčni: vsi so isti lopovi.

     

    Debata je zaradi zagrenjenca, ki ga je nekdo pomotoma privlekel s seboj, postajala vedno bolj žolčna, prijatelj, ki je kljub jezikovni barieri ugotovil, da je vrag odnesel šalo, pa nas je skušal pomiriti s pametnim predlogom: se lahko strinjamo, da se ne strinjamo?

    Da je v naši družbi nekaj patološkega, kar se očitno prenaša iz roda v rod, sem pomislila tudi, ko je v času pandemije hčerka prikorakala iz drugega razreda in povedala, da sta se sošolki sporekli glede tega, ali nas skuša Janša z maskami rešiti ali zastrupiti. Obe sta zelo strastno zastopali svoje stališče in vmes je morala poseči razredničarka.

    Politične razprave so bile redno na sporedu že, ko sem bila majhna. Spomnim se debate, kaj bi storili, če bi bila vojna. Foter, ki so mu Nemci umorili skoraj vso družino, mamo pa zaprli v Auschwitz, je razglasil, da bi šel takoj v partizane, mama, veliko večja pragmatičarka, pa je, tudi zato, da bi ga sprovocirala, rekla, da bi bila raje izdajalka. Skoraj nikoli se nista skregala, takrat pa sta se. Mislim celo, da je prespal pri babici.

    Z razpadom Jugoslavije so se stvari v naši širši družini zapletle. Tretjina njenih članov se je čez noč znašla v drugi državi, v najslavnejši vasi na svetu, drugi smo se zbudili v samostojni Sloveniji. Na družinskih zabavah se odrasli niso mogli zediniti, ali so za vse sranje krivi politiki z levega ali desnega brega Sotle, nekje do makove potice pa so bili sklepčni: vsi so isti lopovi.

    Z leti se je seznam tem, ki bi nas lahko razdvajale, samo še daljšal: priseljenci, draginja, korupcija, čakalne dobe v zdravstvu, sto in ena afera ... Skoraj o vsem imamo različna mnenja in družinska kosila bi se lahko spremenila v veliko minsko polje, če se ne bi raje pogovarjali o otrocih, zdravju, dobrih knjigah, vrtnarjenju, ljubezni in vseh tistih, ki jih ni več z nami.

    Če se črni oblaki vseeno zberejo, najstarejši bratranec dvigne kozarec in pribije: »Politika je kurba!« To je znak, da zamenjamo temo. Tako smo za mizo zbrani tisti levi in desni, strpni in nestrpni, teoretiki zarote in racionalisti, verniki v chemtrailse in relativnostno teorijo. In ko bo volitev konec in ne glede na volilni izid bomo še vedno družina. Ker je ta vredna veliko več od politike.

