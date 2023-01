Še vedno imam tremo zaradi očeta

V nadaljevanju preberite:

Kako je videti eden naših najbolj priljubljenih igralcev, ki uspešno kariero že leta gradi tudi v tujini, ko se vda najnizkotnejšim človeškim strastem in postane utelešenje zlobe? Odgovor dobite v predstavi Shakespeare v Mestnem gledališču ljubljanskem, Sebastian Cavazza pa se je za Nedelo razgovoril tudi o razmerah v družbi, ki so idealne za vse vrste zlobe, o zavistnežih, ki spomin­jajo na Jaga, času, ki nam kot mivka polzi skozi prste, primerjavah z očetom Borisom in o tem, kaj je pred vpisom na igralsko akademijo svetoval sinu.