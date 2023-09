Še vedno ruši zidove

V nadaljevanju preberite:

V sredo, 6. septembra, bo legendarni basist, vokalist, producent in avtor največje uspešnice Floydov Another Brick in the Wall praznoval 80. rojstni dan, pa še vedno z užitkom koncertira in izziva s svojimi družbenopolitičnimi stališči. Roger Waters precej pozornosti vzbuja tudi z nizanjem zakonov. Slavni multimilijonar in oče treh otrok se je ločil že štirikrat, v peto pa je 35 let mlajšemu dekletu rekel da predlani.