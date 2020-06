FOTO:Še vedno živim tako, kot nas je navadil Jure

Slovensko atletiko je konec aprila pretresla žalostna vest. V 75. letu starosti je umrl priznani atletski trener Jure Kastelic, ki je več desetletij sodeloval s številnimi našimi atleti, leta 1996 pa je za svoje delo prejel Bloudkovo nagrado, najvišje državno priznanje na področju športa. Med njegovimi dolgoletnimi varovankami sta bili tudi vrhunski šprinterki Alenka Bikar in Brigita Bukovec, ki jo je Kastelic vodil od začetka do konca njene športne poti: 17 let. Že takrat in tudi pozneje je Bukovčeva, ki je konec maja praznovala petdeset let, večkrat govorila o odličnem odnosu s trenerjem. O njegovem inteligentnem in ...