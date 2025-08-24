Sečoveljske soline so vedno polne življenja

V članku preberite:

Morje, sonce, veter in sol so naravni elementi, iz katerih je narava oblikovala unikatni Krajinski park Sečoveljske soline. Na skrajnem jugozahodnem delu Slovenije, tik preden bi prestopili mejo s Hrvaško, se razteza to ogromno slikovito zavarovano območje, v katerem nihče več ne živi, in vendar je polno življenja. Veliko slano ravnico z opuščenimi solinarskimi hišami poseljujejo številne ptice, prav te dni so tja prileteli prvi plamenci. Glavni magnet za obiskovalce pa so soline, v katerih sol še vedno pridelujejo tako, kot so to počeli pred stoletji. Med sprehodom po parku se za vsakogar čas ustavi.