FOTO:Sekunda na sekundo – rumena majica

V oguljenem športnem besednjaku bi med letošnjo dirko po Franciji večkrat lahko zapisali, da sta bila Primož Roglič in Tadej Pogačar za razred ali dva boljša od drugih kolesarjev. Številke govorijo drugače, od tekmecev sta bila boljša le za kakšen odstotek.Vsak rekreativni športnik ve, da je njegov napredek občuten in navdihujoč, ko se loti neke vadbe. Ko se z njo ukvarja nekaj časa, običajno ni več velikih kakovostnih preskokov, le še manjše izboljšave, nato pa stagnacija …To še bolj velja za vrhunski šport na najvišji ravni, ko si v svetovnem vrhu in se boriš z najbolj izostreno konkurenco, ni za razred velikih ...