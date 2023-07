Selitev, plošča, Križanke, pa še poroka

V nadaljevanju preberite:

V mladosti je 15 let treniral odbojko, zaradi težav s poškodbami pa je prevladala njegova druga ljubezen, glasba. Ko je začel peti v hrvaščini, so ga po koncertih mnogi ogovarjali v tem jeziku. Besedila mu piše Nenad Ninčević, ki je sodeloval tudi z Oliverjem Dragojevićem in Tonyjem Cetinskim. Septembra bo izdal novo ploščo, pripravlja pa se tudi na veliki koncert v Križankah. Še prej, že naslednji konec tedna, se bo s svojo boljšo polovico, pevko Nastjo Gabor, sprehodil do oltarja.