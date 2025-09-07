Sem en čuden golfist

V nadaljevanju preberite:

Pri trinajstih so mu zaradi kostnega raka odrezali nogo, dve leti pozneje mu je umrl oče in na kmetiji je ostal sam z materjo, starejši bratje so bili že na svojem. Po srednji šoli se je vrgel v podjetništvo, se prebijal iz meseca v mesec, ko je spoznal golf, pa je napredoval od luk­nje do luknje. Čeprav minimalno trenira, na igriščih je desetkrat na leto, je na svetovni absolutni lestvici invalidov na prvem mestu, kar pa ni dovolj, da bi ga zdrava slovenska klubska in zvezna golfska srenja vsaj povohala.