Sergej Bubka: Če premagaš sebe, lahko premagaš vsakogar

Sergej Bubka, ki bo decembra dopolnil 60 let, je postal legenda, še preden je bil star 30. Kar 14 let je bil v skoku s palico nepremagljiv in nedosegljiv, včasih je meje mogočega presegal iz tedna v teden. Bil je šestkratni zaporedni svetovni prvak in tisti, ki je največkrat, 35-krat, izboljšal svetovni rekord. Prvi je preskočil magično mejo 600 centimetrov, torej šestih metrov, in na vrhuncu kariere prečko postavil celo na 615 centimetrov, prepričan, da bi zmogel še više. Šport ga je naučil discipline, ki mu pride prav tudi kot funkcionarju v najuglednejših športnih inštitucijah. Da je človek na mestu, je pokazal tudi ob začetku vojne v Ukrajini, ko je napel vse sile, da bi pomagal rojakom.