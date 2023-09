Serija, zaradi katere smo vzljubili politiko

V nadaljevanju preberite:

Nadaljevanje kultne danske serije Borgen je koprodukcija z Netflixom, luč sveta pa je ugledala februarja lani, skoraj deset let po koncu tretje sezone. Tudi tokrat je z nami nekdanja danska premierka Birgitte Nyborg, ki jo upodablja odlična Sidse Babett Knudsen, le da je zdaj zunanja ministrica. Ko na Grenlandiji odkrijejo večje zaloge nafte, se mora Birgitte spopasti z velikimi apetiti politike, ki se ne ozira na to, da se je Danska s Pariškim sporazumom zavezala k ogljični nevtralnosti do leta 2050, poleg tega pa se sooča z vročinskimi oblivi, s sinom, ki se posveča osvobajanju prašičev, ter nekdanjim možem, ki pričakuje otroka.