FOTO:Sebastian Cavazza: Če bi snemal žajfnice, bi imel vilo v Rožni

Le redko, če sploh kdaj, se zgodi, da gledalci na kakšno slovensko produkcijo čakajo tako nestrpno, kot so čakali na televizijsko serijo Jezero, ki je na Televiziji Slovenija poletela konec preteklega leta. V seriji po knjižni uspešnici Tadeja Goloba je glavno vlogo, kriminalista Tarasa Birso, odigral v zadnjih letih eden najbolj prepoznavnih in iskanih slovenskih igralcev Sebastian Cavazza. O Tarasu, Jezeru, igralstvu in nasploh življenju smo se z njim pogovarjali pred zadnjim delom Jezera, ki bo na sporedu v nedeljo.Gledanost Jezera je po pričakovanjih visoka, začuda so pozitivne tudi kritike, saj se vsi strinjajo, da gre za korak ...