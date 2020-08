FOTO:Simbol časa za vse čase

Tomos je bil nekdaj, simbolno zapisano, paradni konj, realno pa dvokolesni konjič koprskega, slovenskega in jugogos­podarstva. Zgodba o okolju in ljudeh, poudarja 51-letni Koprčan Stevo Vujič, predsed­nik Društva Tomos Koper in vodja Tomosovega muzejčiča sredi istrske Kape, ki je bil v začetku leta pobudnik razstave v galeriji Meduza, na kateri so prikazali grafičnooblikovalsko vejo motornega velikana.»Stojim za filmom Tomos, narejeno v Jugoslaviji, ki je bil lani uspešnica. Čeravno ga nisem režiral,« pripoveduje snemalec na nacionalni televiziji. Sodeloval je tudi pri filmu starejšega datuma, ki je govoril o Tomosovem ...