FOTO:Simona Semenič, umetnica: Prvi pogoj za boljši svet so boljši ljudje

»Oder razumem kot prostor, ki prenese vse,« pravi Simona Semenič, ena najbolj uprizarjanih in nagrajevanih slovenskih gledaliških ustvarjalk. Trikrat je prejela Grumovo nagrado za najboljše dramsko besedilo, zadnja ugledna potrditev vrhunskosti njenega pisanja je na Borštnikovem srečanju večkrat nagrajena predstava še ni naslova, katere del je tudi njeno besedilo. V središču njenega ustvarjanja so pogosto teme moči, nasilja, neenakosti in zlorab, ki jih nočemo videti, v okviru Mesta žensk pa izvaja svoje performanse, brez katerih se, pravi, ne bi mogla umetniško razvijati. Da se zna približati tudi mladi publiki, je pokazala ...