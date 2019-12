FOTO:Sin Cece in Arkana se je poročil po kraljevsko

Ženin strelja kot oče

Veljko Ražnatović in njegova mama Svetlana Ražnatović - Ceca sta prišla po nevesto Bogdanko Rodić v Titel. FOTO: Dejan Briza Alo

Najprej v hramu svetega Save, nato v luksuznem hotelu

Cerkveni obred je bil v kripti hrama svetega Save v središču Beograda. FOTO: Promo Alo



Daril za dobrih 300.000 evrov



Spomini na Arkana

Veljko in Bogdana sta imela poročno slavje, ki se je z glamurjem in razkošjem menda lahko kosalo z najbolj elitnimi dogodki. FOTO: Promo Alo



Druge poroke v Srbiji

Ta teden so bili ljubitelji glamurja in drobnih pikantnosti iz družabnega življenja v Beogradu polno zaposleni. V nedeljo je bila namreč v srbski prestolnici poroka desetletja, nekateri so jo poimenovali celo poroka stoletja. Vzela sta seiz Beograda iniz Titela v Vojvodini. Veljko je sin zagotovo najbolj znanih staršev na Balkanu – estradne zvezdnice, največje balkanske turbo folk popevkarice, in pokojnega paravojaškega vodjeVsak trenutek poročnih obredov in slavja v luksuznem beograjskem hotelu Hyatt Regency z blizu 500 svati je bil posnet. Videoposnetki in poročila o poroki so domala ves teden polnili družbena omrežja in tabloide, pa tudi družabne kronike resnih časopisov in zasebne televizije niso prezrle dogodka.Najbolj gledani video, ki je bil objavljen na youtubu dan po poroki, je imel že v prvih treh dneh milijon ogledov. Blišč beograjskega jet seta se je razkazoval in bohotil. Kar je bila nekoč poroke princa in princese, je bila zdaj poroka Cecinega in Arkanovega sina Veljka.Ko je mladoporočenec, 23-letni Veljko, stopil v nedeljo zgodaj dopoldne iz luksuzne družinske hiše na Dedinju, so ga tam pričakali muzikantje. Razkošje se je začelo kazati, ko je zatlačil 50-evrske bankovce v vsako od trobent, nato pa sedel v rolls-roycea, za katerega so mediji napisali, da je vreden toliko kot nekaj stanovanj v središču Beograda. Njegova mama Ceca in sestrasta sedli v okrašen avtobus in skupaj so se odpeljali po nevesto v Titel.Tam smo najprej videli starodavni srbski poročni običaj: streljanje v jabolko z lovsko puško. Šele ko ženin zadene jabolko, lahko dobi nevesto. Običaj je namenjen po eni strani preganjanju zlih duhov, po drugi pa dokazovanju sposobnosti ženina, da bo zmogel čuvati svojo ženo in družino, pravijo etnologi. Veljku je uspelo sestreliti jabolko že v prvem poskusu.»Streljam tako dobro kot oče,« je rekel. Čeprav – so spomnili mediji – je Arkan, ko se je hotel poročiti s Ceco, jabolko zadel šele v šestem poskusu. Mama Ceca in Veljkova sestra sta morali nevesto kupiti z denarjem – tudi to je del običaja. In nevesta je lahko prišla iz hiše.Nevesta Bogdana – kakor so razkrili mediji, je noseča in bo rodila sina – se je bleščala v belem, oblečena v poročno obleko, v kateri se je Ceca pred 24 leti poročila z Arkanom. Vsi skupaj – tudi Bogdanini starši in nekateri svatje – so se iz Titela odpeljali v 60 kilometrov oddaljeni Beograd na poroko.Cerkveni obred v hramu svetega Save v središču Beograda na Vračaru je sprejel 250 svatov, predvsem družinskih članov in bližnjih prijateljev, pred cerkev pa so prišli tudi mnogi Beograjčani, da bi videli, kako bo. Bilo je tako, da sta dvakrat rekla usodni »da«, nato pa čez dobro uro enako ponovila še na civilni poroki v luksuznem hotelu Hyatt Regency, kjer se je zbralo blizu 500 svatov.Dogodek je bil po prestižnosti podoben podelitvi filmskih nagrad v Cannesu ali ameriških oskarjev. Na njem se je zbrala vsa beograjska estradna smetana, kar si je je mogoče zamisliti, od lastnikov televizijskih postaj do glamuroznih popevkaric in popevkarjev. Večerne obleke prestižnih kreatorjev so se bleščale v soju kamer, ko so nalepotičene lepotice vstopale skozi hotelska vrata. Tam pa že muzika in – takoj po poročnem obredu – obvezno srbsko kolo. Prvo kolo je vodila v zlati obleki in vsem svojem sijaju mama Ceca.Vsaj še dva dogodka poročnega slavja sta vzbudila večjo pozornost. Veljko je belo torto velikanko rezal z mečem, kar je videti le redkokdaj. Posebno doživetje pa je bilo tudi odpiranje daril – kuvert z denarjem in štetje evrskih bankovcev. V vsaki je bilo po poročanju medijev od 500 do 2000 evrov, kolikor si je pač lahko svat privoščil in kolikor je bil dolžan. V Srbiji je namreč tako, da si dobro zapomnijo vrednost daril.Ceca je bila menda vedno radodarna z denarjem, kamorkoli je šla na poroko, in svat­je so zdaj to vrnili. Naslednji dan se je izvedelo, da sta mladoporočenca dobila skupaj 300.000 evrov v gotovini in še nekaj drugih dragih daril od najbližjih. Družinski prijatelj je za enega od medijev izjavil, da je Ceca naredila vse tako, kot bi bil zadovoljen njen mož Arkan, če bi bil še živ. Po tej strani je bila poroka srhljiva, saj je prebudila spomine.Željko Ražnatović - Arkan, paravojaški voditelj, osumljen zločinov proti človeštvu v času jugoslovanskih vojn, v Srbiji pa narodni heroj, politik in poslovnež, ni dočakal sojenja v Haagu. Ustreljen je bil leta 2000 v preddverju elitnega hotela Intercontinental v Beogradu. Sin Veljko je imel takrat štiri leta. Ustrelil ga je policist, na katerega je hip zatem streljal Arkanov telesni stražar in ga ranil, a je policist preživel in bil obsojen na 20 let zaporne kazni. Arkana so pokopali z vojaškimi častmi, njegovega pogreba se je udeležilo okoli 20 tisoč ljudi, so poročali mediji.Arkan je bil rojen v Brežicah, njegov oče je imel visok čin v vojaškem letalstvu, a fantovo otroštvo je bilo težko, menda je pristal celo v poboljševalnici. Bil je varovanec, takratnega šefa Udbe. Udba ga je pozneje poslala v zahodno Evropo, kjer je bila čez čas za njim razpisana mednarodna tiralica, a se je organom pregona vedno bolj ali manj srečno izmuznil.Poroka stoletja v Beogradu pa je bila pretresljiva tudi iz zornega kota tamkajšnjih prebivalcev, ki se s plačami med 300 in 500 evri težko prebijajo skozi vsakdan. Kljub temu niso opustili tradicionalno velikih porok, ki so – drugače kot v Sloveniji – v Srbiji še vedno običaj. Kot bi mignil, se na njih zbere od 100 do 200 gostov, lahko tudi več. V nas­protju z razkošjem poroke beograjske smetane, na kateri se je v 24 urah obrnilo nekaj sto tisoč evrov, stane poroka navad­nih mladcev »le« dva ali tri tisoč evrov.Starši praviloma najamejo posojilo, da lahko izpeljejo poroko za sina ali hčer, kakor se spodobi. Nekaj lahko prihranijo, če postavijo na dvorišču ob hiši, če jo imajo, velik šotor, še ceneje je, če je v vasi kulturni dom z namensko dvorano za poroke. V tem primeru pride prav – kakor je bilo nekoč tudi na podeželju v Sloveniji –, da sorodniki, prijatelji in sosedje prinesejo hrano in pijačo s seboj in se skupaj veselijo do poznega večera.